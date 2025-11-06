La surprise de Rudi Garcia ? Un binational pourrait retourner sa veste pour être repris chez les Diables

Photo: © photonews
Rudi Garcia annoncera vendredi sa nouvelle sélection des Diables Rouges, et cela pourrait bien réserver des surprises. En raison des blessures de notamment Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Zeno Debast et Malick Fofana, plusieurs places se libèrent.

Le sélectionneur doit donc jongler pour les deux derniers matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2026, contre le Kazakhstan (15 novembre) et le Liechtenstein (18 novembre). Le secteur offensif pourrait nous valoir quelques surprises. Des joueurs comme Johan Bakayoko, Mika Godts et Samuel Mbangula espèrent une première sélection sous Garcia.

Mais un nom inattendu fait également surface : Matias Fernandez-Pardo, l'ailier de 20 ans de Lille. Ce Bruxellois a joué dans le passé pour les équipes de jeunes belges, mais a choisi de représenter l'Espagne, le pays de son père, l'an dernier. Cependant, il n'a jamais participé officiellement aux matchs de la Rojita (les U21), et il semble maintenant regretter son choix. La fédération espagnole a récemment confirmé que le joueur "ne semblait plus motivé pour évoluer avec la Rojita".

La chance de Rudi Garcia ?

Fernandez-Pardo a fait forte impression cette saison en Ligue 1. Avec deux buts et quatre passes décisives, il a même été élu joueur du mois de septembre à Lille. Son entraîneur, Bruno Genesio, a loué sa maturité et sa régularité : "Il a fait d'énormes progrès, même sans ballon. Il est devenu un joueur complet".

Sa polyvalence le rend particulièrement intéressant pour les Diables Rouges. L'ancien joueur de La Gantoise peut évoluer sur les deux flanc et même en tant que deuxième attaquant en pointe.

De quoi lui valoir une première sélection avec les Diables demain ? Cela reste à voir. Son entourage aurait déjà pris contact avec la fédération belge, mais son changement de nationalité sportive auprès de la FIFA n'est pas encore officiellement finalisé. Pourtant, Rudi Garcia, qui est allé personnellement le superviser en France, dans son ancien club, semble séduit. 

Belgique
Matias Fernandez Pardo

