Voici comment suivre en direct l'annonce de la liste de Rudi Garcia pour la prochaine trêve des Diables Rouges

Ce vendredi, en début d'après-midi (13h00), Rudi Garcia va dévoiler sa liste pour la prochaine trêve. Voici comment suivre l'annonce en direct.

La conférence de presse où sera annoncée la liste sera à suivre en direct sur la chaîne YouTube de la fédération. Cette dernière se déroulera, comme à l’accoutumée, au centre d’entraînement de Tubize.

Rudi Garcia citera les joueurs repris pour les deux derniers matchs de qualifications en vue du Mondial 2026. La Belgique affrontera le Kazakhstan à l’extérieur le 15 novembre avant de recevoir le Liechtenstein à Sclessin le 18.

Les Diables Rouges devront récolter au minimum trois points lors de ces deux rencontres pour être assurés de se qualifier pour la Coupe du monde 2026, qui se déroulera aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

Le point sur les blessures

Certains joueurs ne pourront malheureusement pas être de la partie en raison d’une blessure. Parmi la liste des blessés se sont récemment ajoutés Kevin De Bruyne, touché au biceps fémoral de la cuisse droite, et Malick Fofana, qui souffre d’une entorse sévère à la cheville droite. Roméo Lavia aurait peut-être pu faire son retour en équipe nationale, mais il s’est lui aussi blessé à la cuisse.

Touché au genou, Zeno Debast est très incertain. Romelu Lukaku est, lui, toujours sur la touche, comme c’est déjà le cas depuis août dernier. Youri Tielemans pourrait, de son côté, être de retour