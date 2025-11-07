Youri Tielemans est de retour en sélection... mais vraiment à 100 % ? "On discute beaucoup avec le staff"

Youri Tielemans est de retour en sélection... mais vraiment à 100 % ? "On discute beaucoup avec le staff"
Youri Tielemans est de retour avec les Diables Rouges après une blessure au mollet. Rudi Garcia s'est exprimé sur le retour du joueur belge en conférence de presse.

Le milieu central d’Aston Villa n’avait plus joué depuis la mi-septembre, avant ce jeudi. Il a disputé une grosse quinzaine de minutes en Europa League face au Maccabi Tel-Aviv.

Absent lors de la dernière trêve, il fait donc son retour en équipe nationale pour le plus grand bonheur des supporters belges. Ce retour ravit évidemment le sélectionneur national, Rudi Garcia, qui s'est exprimé au sujet du joueur belge. 

Youri Tielemans, un retour avec précaution ? 

Le Français est actuellement en contact avec le staff médical : "Il a joué 20 minutes hier. On discute beaucoup avec le staff médical. Il va bien. Il y a encore un match ce week-end, ça ne lui fera pas 90 minutes dans les jambes mais il va avoir du temps de jeu."

Les Diables Rouges se déplaceront d’abord au Kazakhstan le 15 novembre avant de revenir en Belgique pour y affronter le Liechtenstein à Sclessin le 18. Seuls trois points suffiront pour valider un billet pour le Mondial 2026, qui se déroulera aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

Difficile pour le moment donc de savoir si Youri Tielemans pourra enchaîner deux titularisations. Son temps de jeu pourrait être un peu plus réduit que s’il n’avait pas été récemment blessé.

"C'est important de se qualifier, on ne l'est pas encore" : Rudi Garcia prudent avant la prochaine trêve

15:00
Voici comment suivre en direct l'annonce de la liste de Rudi Garcia pour la prochaine trêve des Diables Rouges

11:30
Rudi Garcia révèle pourquoi il n'a pas repris Michy Batshuayi

14:00
"Je n'ai pas ce sentiment de 16 victoires consécutives" : Vincent Kompany lucide avant le déplacement à Berlin

16:30
"On est content d'accueillir Vermant et Ngoy" : Rudi Garcia justifie la sélection des deux néo-Diables Rouges

15:30
1
Deux nouvelles têtes : voici la liste complète de la Belgique pour la trêve de novembre

13:10
1
Deux retours, mais une nouvelle blessure au Standard pour le déplacement à Saint-Trond Interview

14:15
"Je remercie Marc Wilmots" : René Mitongo plus motivé que jamais pour le Mondial U17

13:40
Wesley Sonck a un conseil pour Besnik Hasi avant le match contre Bruges : "Ces deux-là doivent jouer"

12:40
"Nous avons toujours gardé un contact régulier" : Vincent Kompany se confie sur sa relation avec Pep Guardiola

12:20
Marco Kana met les choses au clair avant le Topper : "Anderlecht reste le plus grand club"

12:00
Un cadre du KRC Genk intéresse un club étranger : un départ vraiment envisageable pour les Limbourgeois ?

11:00
Une excellente nouvelle se prépare pour Vincent Kompany et ses collègues

10:30
Voici ce que devient Lazare Amani, parti de Belgique pour rejoindre un championnat étranger

10:00
"Charleroi a déjà servi de tremplin, alors pourquoi pas moi ?" : Étienne Camara espère franchir un cap

09:30
Les fans du Real Madrid ont remarqué quelque chose d'étrange sur Thibaut Courtois

07:00
📷 Jérémy Doku partage des photos de son mariage : "J'ai trouvé celle que mon âme aime"

09:00
"Ce n'est jamais agréable" : un Diable Rouge se confie sur son faible temps de jeu en équipe nationale

08:30
Le Club de Bruges reçoit une excellente nouvelle concernant un match de Ligue des champions

08:00
Thibaut Courtois pourrait remporter pour la deuxième fois le trophée qu'il convoite tant

07:41
Anderlecht cartonne, une surprise au sommet : voici les clubs belges qui remplissent leur stade Analyse

07:24
Les U17 belges déroulent face aux Fidji : le prodige du Standard fait le show

19:44
2
"C'était le même but que contre le RWDM" : Daan Heymans raconte comment Genk a battu Braga

06:40
"Il est fantastique" : comme la presse espagnole, Hein Vanhaezebrouck est fan d'un joueur du Club de Bruges

06:20
Incroyable soirée au Portugal : Genk fait tomber Braga après un match de folie en Europa League

23:05
Le Celtic aurait tranché : Nicky Hayen en concurrence avec... un ancien adjoint du Club de Bruges

22:35
Partir ou rester à Arsenal ? Leandro Trossard aurait tranché

22:13
Rik De Mil était-il le grand favori pour l'Union ? Le président du club met les choses au clair

21:44
Nice chute malgré un bon Vanhoutte, Lille s'incline avec Meunier à Belgrade en Europa League

21:30
Thibaut Courtois vise le sommet : le gardien du Real Madrid nommé aux The Best Awards

21:03
La renaissance : Axel Witsel récompensé pour son retour en force en Espagne

06/11
L'Ajax au bord de la crise : la réaction du club ne s'est pas fait attendre

20:30
La surprise de Rudi Garcia ? Un binational pourrait retourner sa veste pour être repris chez les Diables

06/11
2
Une complication dans la prolongation ? Le dossier Saelemaekers s'annonce délicat

20:03
1
"Vincent Kompany voulait m'emmener à Anderlecht" : l'interview surprise de l'attaquant de Dender

19:00
Deux équipes belges dans le top 24 ? Voici les chances du Club de Bruges et de l'Union en Ligue des Champions Analyse

18:40

