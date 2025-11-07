Youri Tielemans est de retour en sélection... mais vraiment à 100 % ? "On discute beaucoup avec le staff"

Youri Tielemans est de retour avec les Diables Rouges après une blessure au mollet. Rudi Garcia s'est exprimé sur le retour du joueur belge en conférence de presse.

Le milieu central d’Aston Villa n’avait plus joué depuis la mi-septembre, avant ce jeudi. Il a disputé une grosse quinzaine de minutes en Europa League face au Maccabi Tel-Aviv.

Absent lors de la dernière trêve, il fait donc son retour en équipe nationale pour le plus grand bonheur des supporters belges. Ce retour ravit évidemment le sélectionneur national, Rudi Garcia, qui s'est exprimé au sujet du joueur belge.

Youri Tielemans, un retour avec précaution ?

Le Français est actuellement en contact avec le staff médical : "Il a joué 20 minutes hier. On discute beaucoup avec le staff médical. Il va bien. Il y a encore un match ce week-end, ça ne lui fera pas 90 minutes dans les jambes mais il va avoir du temps de jeu."

Les Diables Rouges se déplaceront d’abord au Kazakhstan le 15 novembre avant de revenir en Belgique pour y affronter le Liechtenstein à Sclessin le 18. Seuls trois points suffiront pour valider un billet pour le Mondial 2026, qui se déroulera aux États-Unis, au Mexique et au Canada.





Difficile pour le moment donc de savoir si Youri Tielemans pourra enchaîner deux titularisations. Son temps de jeu pourrait être un peu plus réduit que s’il n’avait pas été récemment blessé.