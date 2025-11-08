Pas assez bon pour Charleroi, puis attraction de la Challenger Pro League : il peut faire basculer la D1B

Formé à Charleroi mais non conservé, Léandro Rousseau s'était relancé à Mons, en D2 ACFF. Aujourd'hui, il est l'une des attractions de la Challenger Pro League et pourrait faire basculer la course au titre ce samedi soir.

Léandro Rousseau a commencé le football au RAFC Cuesmes, avant de rejoindre le RAEC Mons, puis le Sporting Charleroi, où il a évolué dans les catégories U18, U21 et U23.

Pas jugé assez bon pour les Zèbres, il s’est relancé sous ses anciennes couleurs, le RAEC Mons, alors en D2 ACFF. Ses performances lui ont rapidement ouvert la porte de l’Olympic Charleroi, où il a véritablement explosé.

Grand artisan de la montée des Dogues, il a inscrit 22 buts la saison dernière en D1 ACFF, ce qui lui a valu l’intérêt du Patro Eisden, reconnu comme une force en Challenger Pro League.

Léandro Rousseau poursuit sa folle progression

Titulaire indiscutable, il s’est montré décisif dès le premier match de la saison, avec un doublé contre Lokeren. Bien qu’il n’ait plus trouvé le chemin des filets depuis deux rencontres, il compte aujourd’hui six buts en onze matchs et se place juste derrière les meilleurs buteurs du championnat : les expérimentés Lennart Mertens (Beveren), Gaetan Robail (RWDM), Thierry Ambrose (Courtrai) et l’autre nouvelle attraction, Oumar Diouf (RFC Liège), qui en comptent sept chacun.

Ce samedi soir, il pourrait frapper un grand coup dans la course au titre. Septième, le Patro Eisden se déplace à Courtrai, deuxième du championnat avec sept points de retard, mais deux matchs de moins que Beveren, accroché à Lommel ce vendredi soir (2-2). Léandro Rousseau a l’occasion de faire la différence face aux Kerels, ou de les voir se rapprocher de la tête du classement.