"Le plus à même de porter le brassard" : arrivé dans son club il y a deux mois, un Diable déjà capitaine

Charles Vanhoutte est déjà parfaitement intégré à Nice. Ce weekend, il a même débuté avec le brassard de capitaine autour du bras.

Charles Vanhoutte fait partie de ces joueurs qui ont dû attendre un certain temps avant de recevoir leur chance au plus haut niveau. En 2020, le Cercle de Bruges le prêtait encore à Tubize, qui évoluait dans ce que l'on appelait encore la Nationale 1.

Parti de Bruges sur un conflit avec sa direction, Vanhoutte a confirmé les espoirs placés en lui par l'Union Saint-Gilloise. Cet été, tout s'est encore accéléré pour lui. Après son titre de champion de Belgique, le milieu de terrain a été transféré à Nice et appelé pour la première fois chez les Diables à 27 ans.

Déjà une certitude

En Ligue 1, il s'est rapidement rendu indispensable, délivrant même un assist lors de son premier match. Depuis, il n'est plus sorti de l'équipe et était même capitaine ce weekend contre Metz. Même si ce brassard est le fruit d'un concours de circonstances, il s'agit d'une belle récompense.

Dante n'était pas là et Melvin Bard semblait ne pas avoir récupéré - que ce soit physiquement ou mentalement - de la nouvelle défaite de l'équipe en Europe. Autre candidat potentiel, Jonathan Clauss est dans une situation très difficile par rapport au club, avec qui les relations apparaissent détériorées. "Je ne me voyais pas lui confier le brassard en cette période", confirme l'entraîneur Franck Haise, cité par L'Equipe.

C'est donc Charles Vanhoutte qui a emmené les siens : "C'est celui qui me paraissait le plus à même d'emmener l'équipe", confie Franck Haise. Malheureusement pour lui, cela s'est soldé par une défaite 2-1.