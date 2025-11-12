"À refaire, il choisirait peut-être l'Arabie Saoudite" : un coéquipier de Kevin De Bruyne fait grand bruit

"À refaire, il choisirait peut-être l'Arabie Saoudite" : un coéquipier de Kevin De Bruyne fait grand bruit
Photo: © photonews
Kevin De Bruyne est sur la touche à Naples. Le Diable Rouge n'a pas vécu des premiers mois faciles en Serie A.

La remise à niveau après un été passé sans le moindre rythme, la blessure précoce de Romelu Lukaku, l'assimilation de la méthode de travail particulièrement exigeante d'Antonio Conte, son remplacement dans la première demi-heure pour son retour à Manchester City : Kevin De Bruyne a déjà grimacé à plus d'une reprise depuis son arrivée au Napoli. Son coéquipier Stanislav Lobotka s'est exprimé à son sujet.

Le milieu de terrain slovaque explique que la dureté de Conte n'est pas à sous-estimer dans l'équation. "Notre premier jour de repos ? Ce sera en mai, après la fin de la saison. C'est tout à fait le style de Conte. Il part même en vacances avec nous. Il exige de la discipline et que tous ses joueurs adoptent sa mentalité", explique-t-il dans le podcast Ina Liga.

À la limite de la torture ?

"Kevin m’a dit n’avoir jamais rien vécu de tel en dix ans à Manchester City. Je lui ai répondu que Conte faisait un excellent travail et qu'il n’avait d’autre choix que de travailler dur et d’accepter le style de l'entraîneur. De toute façon, Kevin n’est pas du genre à se plaindre", avance Lobotka.

"Il se donne à fond. Il pourrait tout aussi bien dire qu'à son âge et avec sa carrière, il ne s'entraîne qu'à moitié. J'admire beaucoup le fait qu'il se laisse encore torturer ainsi ici. S'il avait à choisir à nouveau, il choisirait peut-être l'Amérique ou l'Arabie saoudite. Mais il devait bien se douter que ce serait comme ça, ici", sourit-il.

Des mots forts de Lobotka : "J’espère seulement que Conte n’écoutera pas ce podcast. Sinon, il me fera marcher courir pendant deux semaines d’affilée". C'est raté : toute la presse napolitaine en parle déjà. La Republicca rapporte que même que sa prise de parole agite le vestiaire. L'agent du joueur est intervenu, expliquant que les propos du Slovaque étaient à prendre au second degré.

