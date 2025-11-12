Cristiano Ronaldo commence à voir la fin approcher : "Il y aura des larmes"

Cristiano Ronaldo commence à voir la fin approcher : "Il y aura des larmes"

Cristiano Ronaldo est toujours actif à 41 ans, et on commence à s'imaginer qu'il continuera pour toujours. Mais le Portugais ne le cache pas : il sait que la fin de sa carrière est proche.

Cristiano Ronaldo (41 ans) peut-il finir sa carrière sur le dernier trophée manquant à son étagère ? En tout cas, en juin prochain, il l'a confirmé : CR7 disputera sa toute dernière Coupe du Monde. "Je pense que ce sera le moment", a reconnu Ronaldo par visioconférence lors d'un forum sur le tourisme à Ryad.

Le Portugais a également déclaré savoir que la fin de sa carrière, pas seulement en sélection, approchait à grands pas. Mais il ne prévoit pas de raccrocher les crampons juste après le Mondial pour autant. "Quand je dis que la fin est proche, cela signifie encore probablement un ou deux ans", précise Ronaldo.

Cette retraite qui approche s'annonce particulièrement émouvante pour le monde du football, mais aussi pour le quintuple Ballon d'Or lui-même. "Oui, il y aura des larmes. Ce sera difficile, très, très difficile", reconnaissait CR7 à ce sujet dans l'émission de Piers Morgan, la semaine passée. 

Sauf grosse surprise, cette fin de carrière devrait se faire en Arabie Saoudite, où Ronaldo évolue depuis 2023. Il y a signé un contrat gargantuesque, à hauteur d'environ 200 millions d'euros annuels. En juin dernier, la superstar prolongeait.

Rentré dans le cercle très fermé des sportifs milliardaires, devenant ainsi le premier footballeur à en faire partie, Cristiano Ronaldo est devenu le fer de lance du projet sportif de l'Arabie Saoudite qui a entre temps obtenu l'organisation de la Coupe du Monde 2034. 

Suis Irlande - Portugal en live sur Walfoot.be à partir de 20:45 (13/11).

