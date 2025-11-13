Bientôt la retraite internationale pour Anthony Moris ? Voici sa réponse... catégorique

La fin entre l'équipe nationale du Luxembourg et Anthony Moris ne sera finalement pas pour tout de suite. Le portier belgo-luxembourgeois a été très clair sur son avenir avec sa sélection.

Lors de son arrivée en Arabie saoudite, l'ancien Unioniste avait évoqué la possibilité de mettre un terme à sa carrière internationale. Mais alors comment expliquer ces paroles ? "Parce que je ne suis pas un égoïste. Avant d’être footballeur, je suis père de famille. Cela aurait été compliqué pour moi de revenir dix jours au pays lors de chaque trêve internationale et de savoir ma femme seule avec nos deux enfants en âge de scolarité là-bas, non plus à une heure de route d’où je suis mais à dix heures de vol."

"J’aurais très mal vécu le fait qu’il arrive quelque chose. Au départ, on partait dans l’inconnu. Heureusement, on a très vite trouvé notre rythme de croisière, sur le plan de l’adaptation au pays et à la culture, et on sait qu’il n’y aura pas de problème à l’avenir," pointe-t-il au micro de Sudinfo. "L’environnement qui est le nôtre là-bas permet à mon épouse d’être 'safe' lorsque je la quitte pour revenir jouer avec l’équipe nationale."

Il a eu un échange crucial dans son choix de ne pas prendre sa retraite internationale : "J’ai eu un échange avec le nouveau coach, Jeff Strasser, que j’apprécie tout autant que sa philosophie et sa façon de voir les choses. Je lui ai expliqué que je n’avais jamais dit que j’arrêtais définitivement, mais que le sujet était en discussion au niveau familial, même si mon envie était de continuer."

La sélection nationale du Luxembourg a aidé le joueur quand il était sans club en continuant à la sélectionner. Elle a également aidé Moris en 2017 suite à sa seconde blessure aux ligaments croisés en lui permettant de faire sa rééducation chez Lieven Maesschalck, ce que la fédération a pris en charge. "J’aime trop le football et j’ai toujours ce besoin de venir jouer pour le Luxembourg. Parce que cela me laisse de la visibilité en Europe, avec des matchs de très haut niveau à disputer, mais aussi parce que je n’oublie pas que je dois quasiment ma carrière à l’équipe du Luxembourg. […] Je dois donc énormément au Luxembourg."





Anthony Moris est catégorique : il ne prendra pas sa retraite internationale de sitôt

C'est une certitude, il va continuer à représenter le Luxembourg : "Non la question ne se pose plus, j’ai même dans un coin de ma tête l’envie de franchir le cap des 100 matchs avec l’équipe nationale. Il me restera donc 20 sélections à honorer après la rencontre de ce vendredi face à l’Allemagne, ce qui est jouable si je joue encore deux ans et demi. Ce ne serait déjà pas si mal..."

Ce vendredi, le Luxembourg recevra l'Allemagne à domicile avant de se déplacer en Irlande du Nord lundi prochain. Avec actuellement zéro point au compteur et derniers de leur groupe de quatre alors qu'il reste deux matchs, les Luxembourgeois sont déjà assurés de ne pas participer au Mondial 2026.