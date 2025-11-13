Francis Amuzu de retour en Europe pour 2026 ? Il répond

Francis Amuzu reprend des couleurs à Grêmio. Dernièrement, certains bruits de couloir ont fait état d'un intérêt venant de Turquie.

Francis Amuzu n'a pas eu facile pour ses premiers mois au Brésil. Au-delà de la barrière de la langue, plusieurs blessures ont ralenti son intégration dans l'équipe. Il a ainsi traversé une mauvaise passe cet été, conclue par une seule montée au jeu en onze matchs de championnat.

Mais depuis le mois de septembre, cela va mieux. Sortir du banc pour marquer un but et délivrer un assist contre l'Esporte Clube Vitória lui a fait un bien fou. Depuis, Amuzu a repris sa place, il reste sur quatre titularisations de rang dans le Campeonato Brasileiro.

Jusqu'au bout de son contrat ?

Ces derniers jours, son nom a été cité en Turquie. Selon le journaliste Leonardo Müller, Kocaelispor (le club où évolue actuellement Joseph Nonge) aurait formulé une offre de prêt jusqu'en fin de saison, avec option d'achat à la clé.

Mais Grêmio ne serait pas enclin à accepter. Contacté par le média Soccer News Grêmio, Amuzu a d'ailleurs démenti tout séjour en prêt en Turquie.

En revanche, il se montre plus évasif au moment de savoir s'il restera au club en 2026. "On verra ce qui se passera", a-t-il répondu. Francis Amuzu dispose encore d'un an de contrat à Grêmio.