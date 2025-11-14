🎥 Ronaldo exclu, la France qualifiée, la Norvège écrit l'histoire : les enseignements de la soirée

🎥 Ronaldo exclu, la France qualifiée, la Norvège écrit l'histoire : les enseignements de la soirée
Photo: © photonews

La Norvège est en passe de se qualifier pour sa première Coupe du monde depuis près de 30 ans. La France a validé son billet pour l'épreuve nord-américaine ce jeudi soir, tandis que le Portugal se fait une frayeur et a perdu Cristiano Ronaldo, expulsé.

Norvège 4-1 Estonie

La Norvège a fait un nouveau pas important vers sa première Coupe du monde en 27 ans en s’imposant largement contre l’Estonie, 4-1. Après un début de match poussif, Alexander Sørloth a débloqué la situation peu après la pause, puis a immédiatement doublé l’avance. Erling Haaland a ensuite pris le relais avec deux buts en six minutes.

L’Estonie a pu sauver l’honneur via Robi Saarma, mais n’a jamais semblé en mesure de revenir. Avec un parcours parfait et une différence de buts impressionnante, la Norvège semble déjà assurée d’aller au Mondial. L’Italie devrait réussir deux scores fleuves pour espérer encore rattraper les Scandinaves.

Azerbaïdjan 0-2 Islande

L’Islande maintient son rêve mondialiste grâce à une victoire solide 0-2 en Azerbaïdjan. L’ancien joueur de l’AZ, Albert Gudmundsson, a ouvert le score avant la pause, puis Sverrir Ingi Ingason a scellé la rencontre avec le 0-2.

L’Azerbaïdjan ne jouait déjà plus pour rien, mais l’Islande peut encore tout gagner. Si elle bat également l’Ukraine, elle pourra rêver, via les barrages, d’une deuxième participation à une Coupe du monde.

France – Ukraine (4-0)

La France s’est officiellement qualifiée pour la Coupe du monde 2026 grâce à une large victoire 4-0 contre l’Ukraine. L’équipe de Didier Deschamps a dominé de bout en bout, mais n’a véritablement trouvé la faille qu’après la mi-temps. Kylian Mbappé a ouvert le score sur une panenka, avant que Michael Olise et Hugo Ekitiké n’alourdissent la marque. Mbappé a inscrit en fin de match son 55e but en équipe nationale.

L’Ukraine a tenté de se montrer dangereuse en contre, mais la défense française n’a jamais vacillé. Avec l’Ukraine et l’Islande toutes deux à sept points, leur confrontation directe décidera qui pourra espérer une qualification via les barrages.

Irlande – Portugal (2-0)

Le Portugal a vécu un scénario catastrophe à Dublin. L’Irlande menait déjà 2-0 à la pause grâce à un doublé de Troy Parrott, et, pour couronner le tout, le Portugal a perdu son capitaine. Cristiano Ronaldo a asséné un coup de coude à O’Shea, a été expulsé après intervention de la VAR et a réagi par des gestes ironiques en direction du public local.

Cette défaite signifie que le Portugal n’est toujours pas assuré de son ticket pour le Mondial. De plus, Ronaldo risque une suspension qui pourrait même lui faire manquer le premier match de la Coupe du monde. Contre l’Arménie, le Portugal devra impérativement se ressaisir — et donc sans sa superstar.

Italie – Moldavie (2-0)

L’Italie a débuté la rencontre en sachant que la Norvège avait gagné et que la qualification directe ne pouvait plus passer que par un renversement quasi impossible de la différence de buts. Cette pression a pesé sur l’équipe de Gennaro Gattuso, qui a longtemps peiné à faire la différence face à la modeste Moldavie.

Ce n’est qu’en fin de rencontre que Gianluca Mancini et Francesco Esposito ont soulagé les Italiens avec deux buts tardifs. L’Italie repart avec trois points, mais le match de dimanche contre la Norvège n’a, sportivement, quasiment plus d’enjeu.

Andorre – Albanie (0-1)

L’Albanie continue de rêver d’une première participation historique à une Coupe du monde. Grâce à une victoire 0-1 en Andorre et à la défaite de la Serbie en Angleterre, le pays des Balkans est assuré de terminer deuxième de son groupe, synonyme d'une place en barrages.

Le milieu de terrain du Torino, Kristjan Asllani, a inscrit l’unique but d’une rencontre qui a offert peu de spectacle. Pour l’Albanie, seul le résultat comptait — et il a suffi pour maintenir le rêve en vie.

