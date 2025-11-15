"J'ai éteint après dix minutes" : Anthony Moris effaré après avoir regardé Anderlecht - Standard

Anthony Moris profite de sa nouvelle vie en Arabie Saoudite. Pour lui, le championnat local n'a rien à envier à la Pro League.

L'offre d'Al-Khaleej avait beau être inattendue, Anthony Moris se félicite encore tous les jours de l'avoir acceptée. En Arabie Saoudite, l'ancien gardien de l'Union met les siens à l'abri et peut aussi passer plus de temps en famille.

L'aspect sportif ? Il n'est pas à déprécier selon lui. Moris explique à La Capitale que les meilleures équipes de Saudi Pro League pourraient rivaliser avec le haut du panier du championnat belge. "La différence est moins grande qu'on ne le pense. Des joueurs comme Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, N'Golo Kanté, Fabinho, Sadio Mané et João Félix élèvent inévitablement le niveau".

Rien à envier à la Pro League

Le championnat belge ? Il confesse qu'avec le décalage horaire, il le regarde un peu moins souvent. Récemment, il a tout de même jeté un oeil attentif au match entre Anderlecht et le Standard. Mais il n'en a pas gardé un souvenir impérissable.

Pire, il n'a pas tenu longtemps devant un tel spectacle : "J'ai éteint après dix minutes tellement le niveau était aberrant. Effrayant même". Voilà qui ne l'a pas incité à revoir sa position dans la comparaison entre la Pro League et le championnat saoudien.

Anthony Moris dispose d'un contrat jusqu'en juin 2028 avec Al-Khaleej, chose que l'Union ne voulait pas lui accorder. Il ne compte pas revenir en Belgique avant : "Je veux terminer ma carrière ici, ce serait fantastique".