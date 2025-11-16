Le coup de sang de Cristiano Ronaldo pourrait lui coûter très cher et gâcher sa fin de carrière internationale

Cristiano Ronaldo a pris un carton rouge bien mérité lors du match du Portugal face à l'Irlande. Il manquera le dernier match qualificatif pour la Coupe du Monde... mais pourrait aussi manquer le début de la compétition.

Cristiano Ronaldo a-t-il gâché, pour un coup de sang indigne du joueur expérimenté qu'il est, sa fin de carrière internationale ? Une chose est sûre : le Portugais, exclu pour un geste violent face à l'Irlande il y a quelques jours, ne jouera plus dans ces qualifications.

Ronaldo, défendu bec et ongles par un Roberto Martinez que sa gestion du quintuple Ballon d'or ne rend pas très populaire, sera en effet suspendu pour le match face à l'Arménie. Heureusement pour lui, la Seleçao aurait vraiment besoin d'une catastrophe pour manquer la Coupe du Monde.

Ronaldo manquera-t'il le début de la Coupe du Monde ?

Mais même si le Portugal finit le travail, CR7 risque fort de manquer le début de la compétition en juin prochain. The Sun, entre autres médias, rappelle ainsi la procédure disciplinaire automatique de la FIFA en cas de coup de coude ou autre geste violent, et elle est très claire : deux matchs de suspension supplémentaires.

Cela signifie donc que Ronaldo pourrait manquer deux des trois premiers matchs de poule de sa sélection à la Coupe du Monde. En imaginant le scénario catastrophe, à savoir une élimination précoce des Portugais, cela ne laisserait qu'un seul match de Mondial à la légende de 40 ans, qui a déjà annoncé - sans surprise - que ce serait son dernier grand tournoi.

Roberto Martinez a déjà annoncé que la fédération portugaise de football se porterait en appel de toute décision excessivement sévère, évoquant le casier vierge de Cristiano Ronaldo en équipe nationale. Le joueur d'Al Nassr n'avait jamais été exclu avec le Portugal, en 226 matchs.