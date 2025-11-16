Le coup de sang de Cristiano Ronaldo pourrait lui coûter très cher et gâcher sa fin de carrière internationale

Le coup de sang de Cristiano Ronaldo pourrait lui coûter très cher et gâcher sa fin de carrière internationale
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Cristiano Ronaldo a pris un carton rouge bien mérité lors du match du Portugal face à l'Irlande. Il manquera le dernier match qualificatif pour la Coupe du Monde... mais pourrait aussi manquer le début de la compétition.

Cristiano Ronaldo a-t-il gâché, pour un coup de sang indigne du joueur expérimenté qu'il est, sa fin de carrière internationale ? Une chose est sûre : le Portugais, exclu pour un geste violent face à l'Irlande il y a quelques jours, ne jouera plus dans ces qualifications. 

Ronaldo, défendu bec et ongles par un Roberto Martinez que sa gestion du quintuple Ballon d'or ne rend pas très populaire, sera en effet suspendu pour le match face à l'Arménie. Heureusement pour lui, la Seleçao aurait vraiment besoin d'une catastrophe pour manquer la Coupe du Monde. 

Ronaldo manquera-t'il le début de la Coupe du Monde ?

Mais même si le Portugal finit le travail, CR7 risque fort de manquer le début de la compétition en juin prochain. The Sun, entre autres médias, rappelle ainsi la procédure disciplinaire automatique de la FIFA en cas de coup de coude ou autre geste violent, et elle est très claire : deux matchs de suspension supplémentaires. 

Cela signifie donc que Ronaldo pourrait manquer deux des trois premiers matchs de poule de sa sélection à la Coupe du Monde. En imaginant le scénario catastrophe, à savoir une élimination précoce des Portugais, cela ne laisserait qu'un seul match de Mondial à la légende de 40 ans, qui a déjà annoncé - sans surprise - que ce serait son dernier grand tournoi. 

Roberto Martinez a déjà annoncé que la fédération portugaise de football se porterait en appel de toute décision excessivement sévère, évoquant le casier vierge de Cristiano Ronaldo en équipe nationale. Le joueur d'Al Nassr n'avait jamais été exclu avec le Portugal, en 226 matchs. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Portugal - Arménie en live sur Walfoot.be à partir de 15:00.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
WC Qualification (Europe)
WC Qualification (Europe) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Arménie
Portugal
Cristiano Ronaldo

Plus de news

Romeo Vermant intègre un cercle très fermé en devenant officiellement Diable Rouge

Romeo Vermant intègre un cercle très fermé en devenant officiellement Diable Rouge

08:40
Un Diable ne mâche pas ses mots : "Tout le monde doit faire mieux, y compris l'entraîneur"

Un Diable ne mâche pas ses mots : "Tout le monde doit faire mieux, y compris l'entraîneur"

08:00
"Quel intérêt ?" : Rudi Garcia répond aux sous-entendus qui planent autour de Thibaut Courtois

"Quel intérêt ?" : Rudi Garcia répond aux sous-entendus qui planent autour de Thibaut Courtois

07:30
Brian Riemer passe à côté de la montre en or, l'Espagne déroule : les résumés de la soirée

Brian Riemer passe à côté de la montre en or, l'Espagne déroule : les résumés de la soirée

23:00
De future star du football belge à une fin de carrière à 26 ans : "J'avais des crises d'angoisse"

De future star du football belge à une fin de carrière à 26 ans : "J'avais des crises d'angoisse"

22:30
"J'ai été un peu surpris" : Hans Vanaken révèle comment il a appris qu'il serait capitaine

"J'ai été un peu surpris" : Hans Vanaken révèle comment il a appris qu'il serait capitaine

21:20
2
Tubize-Braine met Mons sous pression, José Riga et Emilio Ferrera font grise mine : les résumés de D1 ACFF

Tubize-Braine met Mons sous pression, José Riga et Emilio Ferrera font grise mine : les résumés de D1 ACFF

22:00
Arthur Theate chahuté au nord du pays : "Wout Faes n'a jamais commis de telles erreurs, et pourtant..."

Arthur Theate chahuté au nord du pays : "Wout Faes n'a jamais commis de telles erreurs, et pourtant..."

21:00
2
"Le Standard n'est qu'une étape pour lui" : un membre du staff voit très grand pour Vincent Euvrard

"Le Standard n'est qu'une étape pour lui" : un membre du staff voit très grand pour Vincent Euvrard

21:40
La hiérarchie des gardiens doit-elle être revue ? Matz Sels a son explication pour le but encaissé

La hiérarchie des gardiens doit-elle être revue ? Matz Sels a son explication pour le but encaissé

20:00
L'état de Rafiki Saïd, une inquiétude majeure pour Vincent Euvrard : pourquoi le Standard en a autant besoin

L'état de Rafiki Saïd, une inquiétude majeure pour Vincent Euvrard : pourquoi le Standard en a autant besoin

20:30
Arthur Theate plaide coupable mais s'agace : "Vous dites ça depuis cinq ans"

Arthur Theate plaide coupable mais s'agace : "Vous dites ça depuis cinq ans"

19:30
Les Diables étaient-ils assez préparés ? L'explication du staff de Rudi Garcia

Les Diables étaient-ils assez préparés ? L'explication du staff de Rudi Garcia

18:20
5
La défense en difficulté, Doku brille malgré tout : les cotes des Diables à Astana

La défense en difficulté, Doku brille malgré tout : les cotes des Diables à Astana

17:45
9
🎥 "Les supporters, ils pensent que c'est Messi" : la grosse pression subie par Lucas Stassin à Saint-Etienne

🎥 "Les supporters, ils pensent que c'est Messi" : la grosse pression subie par Lucas Stassin à Saint-Etienne

19:00
Les Diables ont croisé un phénomène : buteur contre la Belgique, il a déjà signé chez un géant européen

Les Diables ont croisé un phénomène : buteur contre la Belgique, il a déjà signé chez un géant européen

18:40
2
"Peut-être qu'on ne les a pas bien analysés" : les mots forts de Jérémy Doku à Astana

"Peut-être qu'on ne les a pas bien analysés" : les mots forts de Jérémy Doku à Astana

18:00
La fête est reportée : menés, les Diables Rouges se contentent du match nul au Kazakhstan !

La fête est reportée : menés, les Diables Rouges se contentent du match nul au Kazakhstan !

16:59
Yves Vanderhaeghe tacle Sébastien Pocognoli, Nicky Hayen et David Hubert : "À peine le costume enfilé..."

Yves Vanderhaeghe tacle Sébastien Pocognoli, Nicky Hayen et David Hubert : "À peine le costume enfilé..."

17:30
1
🎥 Une nouvelle étape franchie : le Club de Bruges donne des nouvelles de Simon Mignolet

🎥 Une nouvelle étape franchie : le Club de Bruges donne des nouvelles de Simon Mignolet

16:30
Formé à Bruges, Stanis Idumbo aurait-il pu rejoindre Anderlecht ? "J'ai entendu parler d'eux"

Formé à Bruges, Stanis Idumbo aurait-il pu rejoindre Anderlecht ? "J'ai entendu parler d'eux"

16:00
Il devait commencer le match : pourquoi Maxim De Cuyper n'a pas débuté Kazakhstan - Belgique

Il devait commencer le match : pourquoi Maxim De Cuyper n'a pas débuté Kazakhstan - Belgique

15:30
2
La Belgique peut les rejoindre : voici les 30 premiers pays qualifiés pour la Coupe du monde 2026

La Belgique peut les rejoindre : voici les 30 premiers pays qualifiés pour la Coupe du monde 2026

15:00
1
Un énorme symbole : une première depuis plus de 15 ans dans la composition des Diables au Kazakhstan

Un énorme symbole : une première depuis plus de 15 ans dans la composition des Diables au Kazakhstan

14:30
2
Aucun pays ne fait mieux : l'incroyable record que peuvent prolonger les Diables

Aucun pays ne fait mieux : l'incroyable record que peuvent prolonger les Diables

14:00
Roméo Vermant vers le premier grand transfert de sa carrière ?

Roméo Vermant vers le premier grand transfert de sa carrière ?

13:30
"J'ai éteint après dix minutes" : Anthony Moris effaré après avoir regardé Anderlecht - Standard

"J'ai éteint après dix minutes" : Anthony Moris effaré après avoir regardé Anderlecht - Standard

12:40
2
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 15/11: Mmaee

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 15/11: Mmaee

12:20
Un transfert à plus de 10 millions ? Le Club de Bruges et La Gantoise sont sur le même coup

Un transfert à plus de 10 millions ? Le Club de Bruges et La Gantoise sont sur le même coup

13:00
De l'éclosion d'Origi à confident de Rudi Garcia : qui est Claude Fichaux, T1 des Diables à Astana ?

De l'éclosion d'Origi à confident de Rudi Garcia : qui est Claude Fichaux, T1 des Diables à Astana ?

12:00
Luka Elsner l'avait lancé en 2022 : de l'intérêt venu d'Angleterre pour un ancien jeune du Standard

Luka Elsner l'avait lancé en 2022 : de l'intérêt venu d'Angleterre pour un ancien jeune du Standard

12:20
Pour mieux retrouver Sclessin mardi ? Un 'Diable Rouche' en tribune contre le Kazakhstan

Pour mieux retrouver Sclessin mardi ? Un 'Diable Rouche' en tribune contre le Kazakhstan

11:30
Qui pour remplacer Courtois ? Garcia a tranché : "Le seul choix logique"

Qui pour remplacer Courtois ? Garcia a tranché : "Le seul choix logique"

11:00
Deux grandes premières forcées pour Rudi Garcia : "Il est irremplaçable"

Deux grandes premières forcées pour Rudi Garcia : "Il est irremplaçable"

10:00
Nos U17 se sont-ils vus trop beaux avec De Cat et Mokio ? "Un cadeau empoisonné"

Nos U17 se sont-ils vus trop beaux avec De Cat et Mokio ? "Un cadeau empoisonné"

10:30
3
🎥 Âmes sensibles s'abstenir : un ancien de Pro League se blesse gravement en amical, son Mondial compromis

🎥 Âmes sensibles s'abstenir : un ancien de Pro League se blesse gravement en amical, son Mondial compromis

09:30

Plus de news

Les plus populaires

WC Qualification (Europe)

 Journée 10
Hongrie Hongrie 15:00 Irlande Irlande
Portugal Portugal 15:00 Arménie Arménie
Ukraine Ukraine 18:00 Islande Islande
Serbie Serbie 18:00 Lettonie Lettonie
Albanie Albanie 18:00 Angleterre Angleterre
Azerbaïdjan Azerbaïdjan 18:00 France France
Israël Israël 20:45 Moldavie Moldavie
Italie Italie 20:45 Norvège Norvège
Allemagne Allemagne 17/11 Slovaquie Slovaquie
Malte Malte 17/11 Pologne Pologne
Montenegro Montenegro 17/11 Croatie Croatie
République tchèque République tchèque 17/11 Gibraltar Gibraltar
Irlande du Nord Irlande du Nord 17/11 Luxembourg Luxembourg
Pays-Bas Pays-Bas 17/11 Lituanie Lituanie
Bulgarie Bulgarie 18/11 Georgie Georgie
Biélorussie Biélorussie 18/11 Grèce Grèce
Pays de Galles Pays de Galles 18/11 Macédoine Macédoine
Ecosse Ecosse 18/11 Danemark Danemark
Belgique Belgique 18/11 Liechtenstein Liechtenstein
Espagne Espagne 18/11 Turquie Turquie
Autriche Autriche 18/11 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
Suède Suède 18/11 Slovénie Slovénie
Roumanie Roumanie 18/11 Saint-Marin Saint-Marin
Kosovo Kosovo 18/11 Suisse Suisse
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved