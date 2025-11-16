"Si j'avais été président de la fédération, Roberto Martinez n'aurait jamais été choisi"

Roberto Martinez est encore sous le feu des critiques au Portugal. L'ancien sélectionneur de la Belgique a été taclé par l'ex-président de la fédération portugaise.

Après la défaite du Portugal en Irlande (2-0) et sa gestion du cas Cristiano Ronaldo, Roberto Martinez est encore une fois très critiqué. Par les supporters et les médias locaux, qui lui reprochent de ne pas parvenir à proposer du beau football (malgré des résultats très positifs) et de trop protéger Ronaldo, incontournable en sélection aux yeux de Martinez.

Martinez taclé par l'ancien président de la fédération

Mais désormais, c'est aussi l'ancien président de la fédération portugaise qui a taclé le sélectionneur. Gilberto Madaíl, interviewé par Antena 1, n'a pas mâché ses mots au sujet du Catalan : "Si j'avais été président de la fédération, Roberto Martinez n'aurait jamais été mon choix", lâche-t-il. Madaíl a dirigé la FPF de 1996 à 2011, et est donc une tête bien connue au Portugal.

Il a également commenté l'expulsion de Cristiano Ronaldo, qui a véritablement pété les plombs contre l'Irlande et pris son premier carton rouge en sélection. "Cristiano a été irréprochable au fil des années, il est devenu une véritable marque", pointe Madaíl, qui rappelle que la fédération a autorisé CR7 à ressortir le n°7 des placards après qu'il ait été retiré en hommage à Luis Figo.

"Tout le monde a des mauvais jours. Mais il aurait dû être le premier sur le terrain contre l'Arménie et désormais, il ne sera pas là", regrette l'ancien président de la fédération portugaise. 

Le Portugal est en tête de son groupe qualificatif pour la Coupe du Monde 2026, mais n'est pas encore assuré de son ticket. Il faudra éviter une contre-performance à la maison face à l'Arménie pour finir le travail. Sur papier, c'est une formalité... 

