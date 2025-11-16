Un but à la 96e : l'Irlande retourne la Hongrie et décroche les barrages du Mondial

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Grâce à un triplé dans un match fou en Hongrie, Troy Parrott a propulsé l'Irlande vers les barrages du Mondial 2026.

Troy Parrott a été le grand artisan de la victoire irlandaise en Hongrie. Sous les ordres du coach belge Maarten Martens à l’AZ Alkmaar, l’attaquant de 23 ans a fait basculer le match avec trois buts, dont un à la 96e minute, offrant à son pays un succès totalement fou.

L’Irlande avait mal commencé, menée à deux reprises. Mais les Boys in green n’ont pas lâché. Ils ont recollé à 2-2 à dix minutes de la fin, avant de tout miser sur les dernières actions.

Les barrages à quelques secondes de la fin

Puis est arrivée cette dernière balle envoyée par le gardien Caoimhin Kelleher. La défense hongroise hésite, Parrott attaque l’espace et conclut avec calme. En un instant, l’Irlande est passée de la peur à l’euphorie.

Une place qui ouvre la porte aux barrages de la Coupe du monde 2026, une étape que le pays n’avait plus atteinte depuis longtemps. La dernière participation au Mondial remonte à 2002.

En mars, l’Irlande affrontera d’autres équipes ambitieuses comme la Suède, l’Albanie ou l’Irlande du Nord. À vos pronostics !