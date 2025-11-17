Confirmé par la fédération : un supplément d'âme pour pousser les Diables vers le Mondial à Sclessin

Demain soir, la Belgique recevra le Liechtenstein à Sclessin. Malgré la contre-performance de samedi à Astana, le public répond présent.

Après Genk, Anderlecht et La Gantoise, c'est le Standard qui a l'honneur de recevoir les Diables Rouges dans son antre. L'adversaire n'a beau être que le Liechtenstein, 204e au classement FIFA, il y a une qualification à aller chercher.

En partageant au Kazakhstan samedi, les Diables ont postposé la fête. Même si le but initial était ailleurs, cela doit leur permettre de célébrer le ticket pour la Coupe du Monde 2026 à domicile, dans un match encore étiquetté comme 'à enjeu'.

Un beau succès populaire

La rencontre se tiendra devant un stade plein. Ce midi, la fédération a confirmé que toutes les places mises en vente avaient trouvé preneur. L'ambiance sera donc électrique, les encouragements nombreux en bords de Meuse.

Cerise sur le gâteau, Sclessin pourra également revoir quelques anciens de la maison, comme Arthur Theate (formé au Standard sans avoir pu y disputer le moindre match avec l'équipe première), Nathan Ngoy, Nicolas Raskin, Axel Witsel et Diego Moreira.

Le match tournera-t-il à la démonstration générale comme lors de la dernière visite de l'équipe nationale en Principauté ? En 2017, les Diables l'avaient emporté 9-0 contre Gibraltar, avec notamment cette fameuse bicyclette d'Axel Witsel.