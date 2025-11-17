"Je lui demandais d'en laisser passer quelques-uns" : l'anecdote folle de Carlo Ancelotti sur Thibaut Courtois

"Je lui demandais d'en laisser passer quelques-uns" : l'anecdote folle de Carlo Ancelotti sur Thibaut Courtois

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Thibaut Courtois est un monument au Real Madrid. Il n'y a qu'à demander à Carlo Ancelotti ce qu'il en pense pour s'en convaincre.

Et dire qu'au tout début, Thibaut Courtois souffrait de la comparaison avec Keylor Navas. Le Limbourgeois n'a pas eu facile à succéder au gardien costaricien, auquel les supporters étaient très attachés, mais est rentré à son tour dans l'histoire du club, dépassant récemment la barre des 300 matchs sous le maillot du Real (pour 121 cleansheets).

Plus de la moitié des rencontres ont été disputées lors de l'ère Ancelotti. Désormais à la tête de la sélection brésilienne, Don Carlo a évoqué la place que prend Courtois dans les buts au micro de Gary Lineker, dans le podcast "The Rest Is Football".

Ancelotti bluffé

Il confie une anecdote amusante à l'ancien présentateur de Match of the Day : " Thibaut est tellement bon que je lui demandais parfois, à l’entraînement, de laisser volontairement passer des ballons, afin que les attaquants prennent davantage confiance".

De là à trancher pour son gardien de but s'il devait faire un onze de rêve des joueurs passés sous ses ordres, il y a un pas : "C'est tout simplement impossible d'en choisir un. J'ai eu Angelo Peruzzi, Dida, Petr Cech, Manuel Neuer, Iker Casillas, Thibaut Courtois. Et j'oublie Gianluigi Buffon, que j'ai entraîné à Parme".

Courtois et Ancelotti pourraient se recroiser à la Coupe du Monde si la Belgique affronte le Brésil. Autour de la Seleção, personne n'a oublié le match héroïque du gardien limbourgeois en quart de finale de la Coupe du Monde 2018, et notamment cet arrêt inoubliable sur une frappe enroulée de Neymar qui partait dans la lucarne.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Belgique - Liechtenstein en live sur Walfoot.be à partir de 20:45 (18/11).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
WC Qualification (Europe)
WC Qualification (Europe) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique
Liechtenstein
Thibaut Courtois

Plus de news

Un superbe souvenir pour deux Diables, qui étaient encore jeunes : voici l'arbitre de Belgique - Liechtenstein

Un superbe souvenir pour deux Diables, qui étaient encore jeunes : voici l'arbitre de Belgique - Liechtenstein

13:00
Confirmé par la fédération : un supplément d'âme pour pousser les Diables vers le Mondial à Sclessin

Confirmé par la fédération : un supplément d'âme pour pousser les Diables vers le Mondial à Sclessin

12:20
Une bicyclette de Witsel et presque aucun titulaire présent ce mardi : les Diables reviennent à Sclessin

Une bicyclette de Witsel et presque aucun titulaire présent ce mardi : les Diables reviennent à Sclessin

11:40
Après Heynen à Genk et Fofana à Gand, quels Liégeois recevront leur ovation à Sclessin ?

Après Heynen à Genk et Fofana à Gand, quels Liégeois recevront leur ovation à Sclessin ?

14:40
En difficulté contre le Standard mais adoubé par Marc Wilmots : "C'est une mine d'or"

En difficulté contre le Standard mais adoubé par Marc Wilmots : "C'est une mine d'or"

15:30
Officiel : arrivé il y a moins d'un an, un titulaire prolonge déjà son contrat au Standard

Officiel : arrivé il y a moins d'un an, un titulaire prolonge déjà son contrat au Standard

16:20
"C'est une honte" : Roberto Martinez remonté comme jamais malgré le carton et la qualification

"C'est une honte" : Roberto Martinez remonté comme jamais malgré le carton et la qualification

16:00
📷 Voulait-il être avec eux ? La story énigmatique de Jorthy Mokio après la victoire de la RDC

📷 Voulait-il être avec eux ? La story énigmatique de Jorthy Mokio après la victoire de la RDC

13:30
1
"Vous avez versé de l'eau, ou quelque chose comme ça ?" : Noah Sadiki répond aux accusations de sorcellerie

"Vous avez versé de l'eau, ou quelque chose comme ça ?" : Noah Sadiki répond aux accusations de sorcellerie

15:00
1
Deux outsiders pour Vincent Kompany : voici les nommés pour le Trophée Raymond Goethals

Deux outsiders pour Vincent Kompany : voici les nommés pour le Trophée Raymond Goethals

14:20
Un nouveau stade pour Anderlecht ? Le club revient sur les propos de Wouter Vandenhaute

Un nouveau stade pour Anderlecht ? Le club revient sur les propos de Wouter Vandenhaute

14:00
Nicolas Raskin de retour à Sclessin... dès ce lundi : un symbole évident pour l'ancien chouchou du Standard

Nicolas Raskin de retour à Sclessin... dès ce lundi : un symbole évident pour l'ancien chouchou du Standard

08:00
Coach Varol s'en est allé : le Crossing Schaerbeek endeuillé

Coach Varol s'en est allé : le Crossing Schaerbeek endeuillé

12:40
Les prétendants se multiplient : le prix énorme demandé par Anderlecht pour libérer Nathan De Cat

Les prétendants se multiplient : le prix énorme demandé par Anderlecht pour libérer Nathan De Cat

12:00
La raison de son absence : un international allemand arrêté en possession illégale d'armes !

La raison de son absence : un international allemand arrêté en possession illégale d'armes !

11:20
📷 Surprenant : le mythique numéro 7 de Cristiano Ronaldo au Portugal revient... à un joueur de Pro League

📷 Surprenant : le mythique numéro 7 de Cristiano Ronaldo au Portugal revient... à un joueur de Pro League

11:00
En Italie, les excuses ne suffisent plus : humiliée, la Squadra Azzurra est au bord de l'implosion

En Italie, les excuses ne suffisent plus : humiliée, la Squadra Azzurra est au bord de l'implosion

10:00
1
Anderlecht veut se faire prêter un grand talent de l'un des plus grands clubs du monde

Anderlecht veut se faire prêter un grand talent de l'un des plus grands clubs du monde

10:30
Un groupe de 23 Belges arrêté par la police avant un match aux Pays-Bas

Un groupe de 23 Belges arrêté par la police avant un match aux Pays-Bas

09:30
"Un vivier très important" : pourquoi le Lotto Park est toujours plein alors qu'Anderlecht ne gagne plus ?

"Un vivier très important" : pourquoi le Lotto Park est toujours plein alors qu'Anderlecht ne gagne plus ?

09:00
Le mano à mano continue, les U23 du Standard et de l'Union inquiètent : le point sur la situation en D1 ACFF

Le mano à mano continue, les U23 du Standard et de l'Union inquiètent : le point sur la situation en D1 ACFF

08:30
Jérémy Doku a allumé la mèche : Rudi Garcia pris dans un cyclone de critiques

Jérémy Doku a allumé la mèche : Rudi Garcia pris dans un cyclone de critiques

23:00
1
🎥 De graves accusations : la RDC a-t-elle pratiqué le vaudou et la sorcellerie pour battre le Nigeria ?

🎥 De graves accusations : la RDC a-t-elle pratiqué le vaudou et la sorcellerie pour battre le Nigeria ?

07:40
1
Ça chauffe pour Rudi Garcia : le Nord du pays perd patience

Ça chauffe pour Rudi Garcia : le Nord du pays perd patience

22:30
5
Le Standard respire : les dernières nouvelles de la blessure de Rafiki Saïd

Le Standard respire : les dernières nouvelles de la blessure de Rafiki Saïd

07:20
Déroute totale : l'Italie humiliée face à la Norvège et condamnée au barrage

Déroute totale : l'Italie humiliée face à la Norvège et condamnée au barrage

06:30
La RDC de Noah Sadiki renverse le Nigeria et se rapproche de la Coupe du monde

La RDC de Noah Sadiki renverse le Nigeria et se rapproche de la Coupe du monde

07:00
1
Une Doku-dépendance ? Le constat alarmant d'Hein Vanhaezebrouck sur les Diables Rouges

Une Doku-dépendance ? Le constat alarmant d'Hein Vanhaezebrouck sur les Diables Rouges

21:00
Les Diables Rouges accrochés : la presse européenne se lâche sur la Belgique

Les Diables Rouges accrochés : la presse européenne se lâche sur la Belgique

20:00
1
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 16/11: Vermant - David - Verschaeren

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 16/11: Vermant - David - Verschaeren

22:00
Un but à la 96e : l'Irlande retourne la Hongrie et décroche les barrages du Mondial

Un but à la 96e : l'Irlande retourne la Hongrie et décroche les barrages du Mondial

21:22
Romeo Vermant en route vers la Bundesliga ? Un concurrent de Pro League s'invite dans le dossier

Romeo Vermant en route vers la Bundesliga ? Un concurrent de Pro League s'invite dans le dossier

22:00
Saint-Étienne veut s'en débarrasser : Lucas Stassin devient le bon plan du mercato

Saint-Étienne veut s'en débarrasser : Lucas Stassin devient le bon plan du mercato

21:41
Sans Cristiano Ronaldo, Roberto Martinez assure : le Portugal arrache sa qualification avec un carton

Sans Cristiano Ronaldo, Roberto Martinez assure : le Portugal arrache sa qualification avec un carton

20:30
"Vanaken n'a pas à rougir devant De Bruyne" : des propos forts sur l'un des Diables du moment

"Vanaken n'a pas à rougir devant De Bruyne" : des propos forts sur l'un des Diables du moment

18:30
1
Kevin De Bruyne est en Belgique, et apparaît aux côtés de son fils

Kevin De Bruyne est en Belgique, et apparaît aux côtés de son fils

18:00

Plus de news

Les plus populaires

WC Qualification (Europe)

 Journée 10
Hongrie Hongrie 2-3 Irlande Irlande
Portugal Portugal 9-1 Arménie Arménie
Ukraine Ukraine 2-0 Islande Islande
Serbie Serbie 2-1 Lettonie Lettonie
Albanie Albanie 0-2 Angleterre Angleterre
Azerbaïdjan Azerbaïdjan 1-3 France France
Israël Israël 4-1 Moldavie Moldavie
Italie Italie 1-4 Norvège Norvège
Allemagne Allemagne 20:45 Slovaquie Slovaquie
Malte Malte 20:45 Pologne Pologne
Montenegro Montenegro 20:45 Croatie Croatie
République tchèque République tchèque 20:45 Gibraltar Gibraltar
Irlande du Nord Irlande du Nord 20:45 Luxembourg Luxembourg
Pays-Bas Pays-Bas 20:45 Lituanie Lituanie
Bulgarie Bulgarie 18/11 Georgie Georgie
Biélorussie Biélorussie 18/11 Grèce Grèce
Pays de Galles Pays de Galles 18/11 Macédoine Macédoine
Ecosse Ecosse 18/11 Danemark Danemark
Belgique Belgique 18/11 Liechtenstein Liechtenstein
Espagne Espagne 18/11 Turquie Turquie
Autriche Autriche 18/11 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
Suède Suède 18/11 Slovénie Slovénie
Roumanie Roumanie 18/11 Saint-Marin Saint-Marin
Kosovo Kosovo 18/11 Suisse Suisse
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved