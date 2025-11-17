"Je lui demandais d'en laisser passer quelques-uns" : l'anecdote folle de Carlo Ancelotti sur Thibaut Courtois

Thibaut Courtois est un monument au Real Madrid. Il n'y a qu'à demander à Carlo Ancelotti ce qu'il en pense pour s'en convaincre.

Et dire qu'au tout début, Thibaut Courtois souffrait de la comparaison avec Keylor Navas. Le Limbourgeois n'a pas eu facile à succéder au gardien costaricien, auquel les supporters étaient très attachés, mais est rentré à son tour dans l'histoire du club, dépassant récemment la barre des 300 matchs sous le maillot du Real (pour 121 cleansheets).

Plus de la moitié des rencontres ont été disputées lors de l'ère Ancelotti. Désormais à la tête de la sélection brésilienne, Don Carlo a évoqué la place que prend Courtois dans les buts au micro de Gary Lineker, dans le podcast "The Rest Is Football".

Ancelotti bluffé

Il confie une anecdote amusante à l'ancien présentateur de Match of the Day : " Thibaut est tellement bon que je lui demandais parfois, à l’entraînement, de laisser volontairement passer des ballons, afin que les attaquants prennent davantage confiance".

De là à trancher pour son gardien de but s'il devait faire un onze de rêve des joueurs passés sous ses ordres, il y a un pas : "C'est tout simplement impossible d'en choisir un. J'ai eu Angelo Peruzzi, Dida, Petr Cech, Manuel Neuer, Iker Casillas, Thibaut Courtois. Et j'oublie Gianluigi Buffon, que j'ai entraîné à Parme".





Courtois et Ancelotti pourraient se recroiser à la Coupe du Monde si la Belgique affronte le Brésil. Autour de la Seleção, personne n'a oublié le match héroïque du gardien limbourgeois en quart de finale de la Coupe du Monde 2018, et notamment cet arrêt inoubliable sur une frappe enroulée de Neymar qui partait dans la lucarne.