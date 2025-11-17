L'entraîneur de l'Italie s'en prend à la FIFA et exige des changements : "Ce n'est pas lamentable, ça ?"

L'Italie risque (à nouveau) de manquer la Coupe du monde. Les Italiens devront tenter d'arracher leur billet via les barrages. Et cela ne fait pas du tout rire Gennaro Gattuso.

L’Italie a croisé la route de la Norvège lors de cette campagne de qualification pour la Coupe du monde. Les Norvégiens se sont montrés supérieurs à deux reprises, dimanche dernier encore, ils se sont imposés 1-4 sur le sol italien.

Pas de quoi s’affoler, pensez-vous ? En Italie, c’est pourtant la panique. Les matchs de barrage restent un traumatisme pour les Italiens passionnés de football. C’est par ce biais que l’Italie a manqué les deux dernières Coupes du monde.

"À mon époque, le meilleur deuxième du groupe de qualification allait aussi directement à la Coupe du monde", peste Gennaro Gattuso. "Nous avons gagné six de nos huit matchs et nous risquons malgré tout de manquer le Mondial."

Le sélectionneur de l’Italie critique le système de qualification européen. "En 1990 et 1994, deux ou trois pays africains participaient à la Coupe du monde. Maintenant, ils seront neuf. Ce n’est pas une remarque controversée, mais tout le monde sait très bien que cela ne fera pas monter le niveau."





Une exigence de changement

"En Amérique du Sud, six des dix pays se qualifient automatiquement", souligne Gennaro Gattuso. "Le septième peut encore tenter sa chance via les barrages. Ce n’est pas lamentable, ça ? Mais si je veux faire changer quelque chose, je dois m’adresser aux organisateurs, hein ?"