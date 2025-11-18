Cinq changements : voici les 11 Diables qui débutent face au Liechtenstein

Rudi Garcia a révélé l'identité des 11 Diables Rouges qui débuteront ce mardi soir face au Liechtenstein et devront aller chercher la qualification.

Et pour l'occasion, sans grande surprise, Rudi Garcia a opté pour la tournante : cinq titulaires de ce mardi soir n'étaient pas au coup d'envoi à Astana. Et le changement commence entre les perches, où Senne Lammens remplace Matz Sels, fautif sur le but du Kazakhstan samedi.

En défense, Theate et Castagne sont reconduits, mais Brandon Mechele remplace Koni De Winter en défense centrale. Et côté droit, un retour : celui de Thomas Meunier, qui était suspendu pour le déplacement à Astana.

Dans l'entrejeu, le départ d'Onana pour blessure est compensé, sans surprise, par le retour de blessure de Youri Tielemans, qui porte le brassard de capitaine. Il est entouré de Hans Vanaken et Nicolas Raskin, reconduits par rapport à samedi.

Enfin, devant, un seul changement : Alexis Saelemaekers intègre le onze à la place de Trossard, tandis que De Ketelaere reste en pointe et Doku côté gauche - ce côté gauche qu'il réclamait de retrouver après avoir débuté à droite face au Kazakhstan.





Pour ces 11 Diables (et leurs remplaçants), c'est simple : il faut désormais prendre du plaisir et en donner aux supporters de Sclessin, afin de fêter la qualification sans arrière-pensées !