Drame pour le Danemark de Brian Riemer, le Pays de Galles écrase la Macédoine du Nord

Il y avait encore du suspens sur quelques pelouses d'Europe ce mardi pendant que la Belgique écrasait le Liechtenstein. Le Pays de Galles a validé avec la manière son ticket pour les barrages, mais l'exploit du soir vient de l'Ecosse, victorieuse en dernière seconde.

Le Pays de Galles ne laisse pas place au doute

Alors que la Belgique n'a naturellement pas tremblé en écrasant le Liechtenstein ce mardi (7-0), le Pays de Galles et la Macédoine du Nord se disputaient le ticket pour les barrages. À la mi-temps, la différence était faite en faveur des Gallois, qui menaient 3-1.

En seconde période, la Macédoine du Nord, probablement moralement abattue, a craqué : le Pays de Galles va rapidement se remettre à empiler les buts... jusqu'à une victoire 7 buts à 1. Ce sera un sacré prétendant aux derniers tickets pour la Coupe du Monde !

Drame en Ecosse pour Brian Riemer !

Mais le thriller du soir a eu lieu à Glasgow, où l'Ecosse et le Danemark se disputaient la première place et donc un ticket direct pour le Mondial. Le calcul était simple : les Ecossais devaient l'emporter pour prendre la tête du groupe.

Dès la 4e minute, c'est le héros de tout le pays, Scott McTominay, qui mettait l'Ecosse sur de bons rails. Le Danemark revenait dans le coup sur penalty : Hojlund faisait 1-1 à la 57e. Mais le tournant du match arrive à la 62e : Kristensen prend son deuxième carton jaune et est exclu.

On se dit cependant que les hommes de Brian Riemer tiendront bon et iront chercher ce point synonyme de qualification. Mais dans les arrêts de jeu, le Danemark craque : Kiernan Tierney fait 3-2 à la 90e+3 avant, pour tuer l'espoir danois, que McLean fasse 4-2 à la 90e+9. Un vrai drame pour le Danemark et l'ancien coach du RSC Anderlecht, qui passera par la lotterie des barrages !

L'Autriche s'en sort contre la Bosnie-Herzégovine

La Bosnie-Herzégovine devait aller l'emporter en Autriche pour dépasser leur adversaire du soir et aller directement au Mondial. Et on y a longtemps cru à Vienne : à la 12e minute, Tabakovic faisait 0-1 en faveur des Bosniens, qui tiendront le score jusqu'à la 77e.

C'est alors Gregoritsch qui égalisera et sauvera ses couleurs : l'Autriche garde ses deux points d'avance sur la Bosnie, et sera donc en Amérique du Nord en juin prochain. La Bosnie-Herzégovine devra se contenter des barrages.

Autre équipe qui ira au Mondial : la Suisse, virtuellement déjà qualifiée mais qui l'est désormais officiellement avec son partage au Kosovo (1-1), qui ira quant à lui en barrages.