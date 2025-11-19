Dodi Lukebakio touché face au Liechtenstein : son club confirme la mauvaise nouvelle

Sorti blessé contre le Liechtenstein, Dodi Lukebakio souffre d'une cheville fracturée. Benfica annonce qu'il sera absent plusieurs mois.

Dodi Lukebakio a quitté le terrain avant la fin du match face au Liechtenstein, malgré la grosse victoire des Diables Rouges 7-0 . Sa sortie sur blessure a été le seul moment négatif de la soirée.

Les premières images n’étaient pas rassurantes et la confirmation est tombée aujourd'hui. Benfica a annoncé que son ailier s’était cassé la cheville. Il devra passer sur la table d’opération.

Sous les ordres de José Mourinho, Lukebakio avait trouvé sa place. Rapide, dangereux et décisif, il était devenu un élément important du club portugais. Son absence est estimée à environ trois mois.

La seule bonne nouvelle, c’est que cette blessure n’arrive pas juste avant la Coupe du monde. Il aura du temps pour récupérer. Mais retrouver son meilleur niveau après une fracture de la cheville peut prendre plus longtemps que prévu.

Attention au Mondial

Rudi Garcia a l’embarras du choix sur les ailes. La concurrence est forte et personne n’a une place garantie. Si Lukebakio s'en remet trop lentement, sa place au Mondial pourrait être en danger.