Continuer avec Rudi Garcia ou un autre sélectionneur ? Vincent Mannaert hésiterait

Manuel Gonzalez
Muzamel Rahmat et Manuel Gonzalez
| Commentaire
Rudi Garcia est-il l'homme qu'il faut pour mener les Diables au Mondial ? C'est à Vincent Mannaert de décider.

Les Diables Rouges se sont qualifiés pour la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Mais cette qualification passe au second plan à cause du débat sur le sélectionneur.

Soyons honnêtes : Rudi Garcia est contesté. La Belgique n’a pas convaincu durant la campagne de qualification, la relation entre Garcia et les médias est glaciale et dans le vestiaire, certains joueurs ne sont plus totalement convaincus.

Vincent Mannaert doit trancher

L'avenir de Garcia n’est plus certain. La décision revient à Vincent Mannaert et il va se renseigner auprès de plusieurs personnes avant de faire un choix.

Une chose est sûre, Mannaert n’a jamais eu peur de prendre des décisions difficiles. Le directeur sportif de la Fédération l’a montré à plusieurs reprises ces dernières années.

Deux très grands noms circulent

"Je souhaite bonne chance à la Belgique avec cette option low-cost", avait lancé Louis van Gaal lorsque Mannaert lui avait annoncé que ses exigences salariales étaient trop élevées.

La relation avec Michel Preud’homme est toujours solide. S’il devait revenir aux commandes, Mannaert est sans doute la seule personne capable de le convaincre.

