Leur avenir au club en dépend : plusieurs joueurs du Standard joueront gros dans les prochaines semaines

Cette semaine, le Standard a prolongé le contrat d'Ibrahim Karamoko jusqu'en juin 2030. Chez les Rouches, quasiment tous les joueurs disposent désormais d'un contrat couvrant la saison prochaine.

L'été dernier, Marc Wilmots a décidé de révolutionner les mercatos au Standard. Terminé les prêts à tout-va : le Matricule 16 n'a loué aucun joueur pour la saison 2025-2026 et a augmenté le nombre de joueurs sous contrat au club.

Des contrats qui sont par ailleurs mieux gérés que sous les précédentes directions. Le Standard, qui avait dû se séparer par le passé de plusieurs joueurs à forte valeur marchande à cause de contrats arrivant à terme et non prolongés, veille aujourd'hui à ce que ces mésaventures ne se reproduisent plus. L'objectif est d'augmenter la valeur du club et de l'effectif tout en retrouvant la possibilité d'enregistrer des ventes juteuses.

Ibrahim Karamoko 2030

Adnane Abid 2029

Matthieu Epolo 2029

Henry Lawrence 2029

Dennis Eckert Ayensa 2028

Daan Dierckx 2028

Nayel Mehssatou 2028

Tobias Mohr 2028

Timothé Nkada 2028

Casper Nielsen 2028

Lucas Pirard 2028

Rafiki Saïd 2028 https://t.co/BHbQJ2gzrK — Wout Ectors (@WoutEctors) November 17, 2025

Presque aucun joueur du Standard dans sa dernière année de contrat

C’est notamment pour cette raison que les Rouches ont prolongé le contrat d'Ibrahim Karamoko cette semaine. Arrivé en tant que médian défensif, le nouveau défenseur central est désormais lié au club du bord de Meuse jusqu'en juin 2030. Au Standard, il ne reste pratiquement plus aucun joueur dont le contrat ne couvre pas déjà la saison prochaine.

L'un d'eux est encore dans ce cas et arrive à un tournant de son aventure chez les Rouches : Alexandro Calut, affilié au club depuis 2016, alors qu'il n'avait que 13 ans. En 2024, il avait prolongé son contrat de deux saisons, jusqu'au 30 juin 2026.

Absent des terrains depuis la défaite contre Anderlecht, le latéral gauche de 22 ans est de retour de blessure et sera dans le groupe de Vincent Euvrard pour la réception de Zulte Waregem ce vendredi. D'ici au mercato hivernal, le joueur passé par les centres de formation du Sporting Charleroi et du Racing Genk dans sa jeunesse jouera gros.

Alexandro Calut doit montrer qu'il a le niveau pour rester au Standard

En effet, son contrat comporte une option de prolongation de deux ans. Relégué sur le banc par le remplacement de Tobias Mohr, Alexandro Calut devra prouver, y compris à l'entraînement, qu'il a le niveau pour faire partie du renouveau du Standard. Dans le cas contraire, l'option ne sera pas levée, et Calut pourrait alors partir dès le mois de janvier afin que le club ne le perde pas gratuitement en juin.

Marc Wilmots, qui visait déjà le poste de latéral gauche l'été dernier, devra prendre sa décision prochainement, d'autant qu'un autre latéral gauche peu convaincant est également sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 : Boli Bolingoli. Les autres joueurs concernés sont Souleyman Doumbia (qui quittera le club), Matteo Godfroid (option pour 2028), Léandre Kuavita (option pour 2027) et Hakim Sahabo, qui joueront, eux aussi, leur avenir prochainement.