📷 Christos Tzolis en mode Diable Rouge ? Quand l'ailier du Club de Bruges porte le maillot de la Belgique

Christos Tzolis a été aperçu... avec un maillot des Diables Rouges dans le vestiaire du Club de Bruges.

Ne vous faites pas d'illusion, Christos Tzolis n'est pas un binational. L'ailier des Blauw en Zwart est né à Thessalonique et est bien grec.

Il est donc évidemment impossible qu'il puisse porter un jour le maillot des Diables Rouges en match officiel. Il est actuellement international grec et comptabilise déjà pas moins de 28 sélections.

Avant cela, il a évolué avec les espoirs de son pays. Il est passé par les U17, U19 et la dernière catégorie d'âge avant de faire le grand saut vers l'équipe première.

Un cadeau de Romeo Vermant

Si on le voit porter un maillot des Diables Rouges, c'est parce qu'il s'agit d'un cadeau de son coéquipier Romeo Vermant. Ce dernier a été sélectionné récemment pour la première fois avec les Diables Rouges.

Face au Kazakhstan, il a fait ses grands débuts en montant au jeu à la 89e minute de jeu à la place de Nicolas Raskin. Le buteur du Club de Bruges a donc pu fêter la qualification de la Belgique à la Coupe du Monde après le match face au Liechtenstein ce mardi.