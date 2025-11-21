Le Standard privé de sa victoire ? L'Antwerp revient à la charge...avec une solution créative

La fin de match entre le Standard et l'Antwerp est désormais examinée par la fédération. Les Anversois ne comptent pas se laisser faire et ont engagé un avocat de renom.

Bien que l'arbitre ait suivi le règlement en faisant reprendre le match à huis clos trois jours plus tard, l'Antwerp n'avait accepté de reprendre que sur base d'une révision de l'affaire par une autorité compétente. Le Great Old voulait obtenir la victoire sur tapis vert suite aux jets de gobelets. La direction s'est entourée de l'avocat Kris Luyckx pour appuyer sa plainte auprès de la Pro League.

Le point du règlement remplaçant le score de forfait par une fin de match à huis clos a été instauré il y a peu. "Cette section a été ajoutée avec les meilleures intentions, mais son but n'a jamais été de garantir un avantage à l'équipe en tête, celle que les supporters encouragent. Une section annexe devrait être créée", estime Kris Luyckx dans sa plaidoirie.

La proposition de l'Antwerp

"Si vous ne tenez pas compte de notre plainte, un dangereux précédent sera créé et cela ouvrira la porte à des comportements encore plus tapageurs. Ils diront alors en substance : “Allez-y, faites du bruit.” Ils donneront ainsi aux supporters le pouvoir de mettre le feu au stade et d’influencer le match", poursuit-il.

L'Antwerp a donc réaffirmé son ambition de remettre la main sur les trois points. Mais pour faire preuve de bonne volonté, le club se montre également ouvert à une solution créative..."à savoir un modus vivendi, un compromis avec une répartition des points".

Egalement représenté, le Standard a répliqué, rappelant que l'Antwerp avait validé la modification du règlement et pouvait potentiellement aussi profiter de cette remise, avec de nouvelles consignes pour finir le match. "Si le règlement actuel n'est pas respecté, encore plus de clubs contesteront le résultat final", ont conclu les avocats liégeois. Le conseil de discipline examinera le dossier. Une décision sera prise d'ici environ deux semaines.

