Désormais titulaire en D1A, Benoît Nyssen n'a pas oublié le RFC Liège : "Je suis encore très proche du coach"

Ancien du RFC Liège et de la formation du Standard, Benoît Nyssen était titulaire pour la septième fois en Jupiler Pro League avec Zulte Waregem. L'arrière droit n'a manqué qu'une minute des cinq derniers matchs et s'affirme dans l'élite du football belge.

Benoît Nyssen était logiquement heureux lorsqu’il s’est présenté à notre micro après le partage de Zulte Waregem au Standard, en infériorité numérique pendant 70 minutes, ce vendredi soir.

Ancien du RFC Liège et de la formation du Standard, l’arrière droit s’est offert un beau duel avec Rafiki Saïd. Titulaire pour la septième fois, il n’a manqué qu’une minute lors des cinq derniers matchs de championnat. Il nous a témoigné de sa progression.

"Ça se passe bien. Je rejoue beaucoup après une période où j’ai moins joué. Je prends match par match, j’essaye de montrer que j’ai ma place ici et que je peux faire quelque chose. Je suis content de comment ça se passe, l’équipe tourne bien, et j’espère que ça va continuer comme ça jusqu’à la trêve et la fin de saison."

L'intelligence de jeu et la tactique font la différence"

Après 95 matchs avec les Sang & Marine, dont 55 en Challenger Pro League, Benoît Nyssen goûte désormais à l'élite du football belge. Un championnat différent, plus qualitatif, mais pour lequel il a été bien préparé.

"Il y a plus de tactique, et la qualité des joueurs est plus élevée qu’en D1B. À certains moments, si tu fais l’une ou l’autre erreur, ça ne se paie pas cash et tu peux sortir du match en te disant ‘heureusement qu’il a raté.’ Ici, je pense qu’en D1A, ce sont des joueurs de qualité et tu dois être beaucoup plus concentré et présent dans le match dans toutes les situations."

"Dans le niveau intrinsèque des joueurs, il y en a aussi de très bons en D1B, qui ont le niveau pour la D1A. Je pense que sur 90 minutes, c’est beaucoup plus d’intelligence de jeu, de tactique et de concentration."

Benoît Nyssen n'a pas oublié le RFC Liège

Quant au Matricule 4, il n’a pas arrêté de le suivre depuis son départ en juillet. Une fois notre interview terminée, il rentrait dans le car pour, premièrement, voir le résultat du déplacement aux Francs Borains (perdu 2-0).

"Bien sûr, je suis toujours très proche du coach (Gaëtan Englebert) et du T2 (Eric Deflandre), qui sont des personnes que j’apprécie énormément. Je sais qu’ils jouaient en même temps que nous. Je n’ai pas su suivre, mais je vais regarder le résultat maintenant."

"Dès qu’on joue un autre jour qu’eux, j’essaye de suivre le match et je suis toujours derrière eux. C’est le club qui m’a lancé au niveau professionnel et qui m’a relancé en Belgique. Je leur dois beaucoup et c’est un club qui sera toujours dans mon cœur", a-t-il conclu.

