Battu par Anderlecht, Vanderbiest recadre son groupe : Malines arrive à Genk avec d'autres intentions

Le KV Malines se rend ce dimanche à Genk pour un test important. Le club n'y a plus gagné depuis 2019.

Le KV Malines affrontera le KRC Genk ce dimanche après-midi. L’équipe de Fred Vanderbiest s’attend à un match difficile, car Genk joue mieux en ce moment.

Malines n’a plus gagné à la Cegeka Arena depuis 2019. "On le sait, mais on compte sur nos forces : commencer le match comme on l’a fait contre l’Union, le Club de Bruges ou l’Antwerp", explique Vanderbiest dans Het Nieuwsblad.

Vanderbiest ne veut pas être complexé

"Contre Anderlecht, on a montré trop de respect et on a adopté le rôle d’outsider, alors qu’on était devant eux au classement. Il ne faut pas refaire cette erreur", reconnaît Vanderbiest. Ce jour-là, son équipe avait perdu 1-3 au Lotto Park.

"Pendant la trêve internationale, on a pu corriger ce qui devait l’être et je vois beaucoup de progrès, tant défensivement que dans notre jeu. Contre l’Union, on a montré qu’on pouvait nous aussi nous imposer. C’est sur ça qu’il faut continuer."

Genk et Malines se battent cette saison pour une place dans le top 6. C'est un match qui compte double. "Le match de dimanche et celui contre le Standard la semaine prochaine sont importants pour donner une direction à notre saison, tout le monde en est conscient."