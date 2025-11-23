Vanheusden après Musonda, De Mul... : pitié, Roméo et Julien, ne nous faites pas le même coup !

Cette année aura donc été celle de la fin prématurée pour deux des plus grands talents de leur génération : Charly Musonda Jr et Zinho Vanheusden. Ce ne sont pas les premiers belges à être vaincus par leur corps... et on a très peur des prochains.

Le football belge a souvent connu ces joueurs au destin fauché par la fatalité, par un corps qui ne leur permettait pas de tenir les promesses dorées que faisaient leurs pieds et leur talent. Ainsi, les pas si anciens se rappelleront de Tom De Mul : un véritable prodige formé au Standard et à l'Ajax Amsterdam, catapulté vers les sommets, international belge à 18 ans et transféré à Séville... mais dont le physique lâchera.

Un retour très réussi en prêt à Genk en 2009 (on l'oublie presque aujourd'hui !) faisait presque penser à une carrière relancée, mais après une énième blessure lors d'un prêt (cette fois blanc) au Standard, le verdict tombe : en 2014, De Mul abandonne, à 28 ans.

Musonda et Vanheusden : retraités plutôt que stars des Diables...

C'est au même âge que Charly Musonda Jr, cette année, a finalement abandonné lui aussi. Il était promis à des sphères encore bien plus élevées que De Mul : très peu de jeunes talents ont fait l'unanimité à ce point chez les observateurs. Niveau Ballon d'Or, tout simplement.

Un mauvais encadrement, un entourage parfois mal conseillé mais surtout un physique défaillant, de rechute en rechute : malchance ? Prédisposition aux blessures ? Mauvaise gestion de son corps ? Toujours est-il que Musonda aura à peine joué 50 matchs en pro dans sa carrière. Récemment, il avait tenté de se relancer en Belgique : Mbaye Leye avait un plan pour lui à Zulte Waregem.

Le prodige d'Anderlecht avait encore du football : de ce qui nous revient, par moments, à l'entraînement, il faisait des choses "que personne n'avait jamais fait". Mais il ne portera jamais le maillot de l'Essevee, partira comme un voleur et finira par raccrocher après un passage anonyme à Chypre. À l'âge où il aurait dû se préparer à emmener la Belgique au Mondial 2026.

Et si Musonda aurait dû être le chef d'orchestre des Diables Rouges à la Coupe du Monde à venir, Zinho Vanheusden, lui, aurait dû en être le roc défensif. Avec tout le respect qu'on doit à Zeno Debast ou Koni De Winter : le défenseur le plus talentueux du football belge depuis Vincent Kompany, c'était Vanheusden. Trois ruptures des ligaments croisés (et le reste) en auront décidé autrement.

La retraite officielle de Vanheusden, que la plupart des cyniques, pessimistes ou réalistes voyaient venir depuis deux ans au bas mot, ferme donc une page... et nous fait craindre le pire pour la suite. On ne peut qu'espérer que Julien Duranville et Roméo Lavia, eux aussi maudits dans leur début de carrière, seront eux bel et bien les fers de lance des Diables Rouges en 2034...