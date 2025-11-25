Le rêve éveillé de Saint-Trond, solide candidat au top 6 : "On a peut-être même trop peu reçu"

Vainqueur sur la pelouse d'OHL, Saint-Trond pointe à la quatrième place de la Pro League à la mi-saison. Déjà considérés comme la belle surprise de la saison, les Canaris veulent se qualifier pour la dernière édition des Champions Play-Offs, quinze ans après avoir participé à la première, en 2010.

Saint-Trond réalise un excellent début de saison et pointe à la quatrième place du championnat. Parmi les meneurs de jeu, Ilias Sebaoui, 24 ans, a retrouvé son meilleur niveau et a notamment inscrit un superbe but face à Louvain ce week-end, lors de la victoire 1-2 des Trudonnaires, qui a d'ailleurs remonté Felice Mazzù.

Considéré comme un grand espoir du Beerschot, il avait été recruté tôt par Feyenoord, mais il est désormais de retour en Jupiler Pro League. À Stayen, il retrouve sa forme. "Je ne pense pas que quiconque s'attendait à ce que Saint-Trond soit un prétendant au top 6 en début de saison. Moi non plus, mais je suis vraiment optimiste pour cette équipe. Nous avons sept points d'avance sur la septième place (Zulte et Genk à égalité), c'est encourageant", a-t-il déclaré au King Power at Den Dreef.

Wouter Vrancken et Saint-Trond vivent un rêve éveillé

Wouter Vrancken partage ce sentiment et sait que son équipe peut désormais aborder un calendrier très difficile avec un peu moins de pression. "Quatrième avant le premier tour ? Personne n'y aurait cru si on nous l'avait dit avant."

"Mais on n'a rien volé. On a peut-être même trop peu reçu. Ce sont trois beaux points supplémentaires", a-t-il ajouté. Le jeu proposé par les Canaris est en tout cas prometteur, et l’équipe de Wouter Vrancken est devenue un véritable prétendant aux Champions Play-Offs.

Ce serait d’ailleurs une belle histoire si Saint-Trond parvenait à se qualifier pour la dernière édition des Play-Offs, comme lors de leur première apparition en 2010. Les Trudonnaires avaient alors traversé une période difficile, mais avaient tout de même terminé à la quatrième place. Cette saison, peut-être pour la première fois depuis 15 ans avec autant de constance, l’espoir est permis.