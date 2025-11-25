"Les fans doivent être remboursés" : le message clair du ministre de la Protection des consommateurs à DAZN

La nouvelle concernant la fin de contrat entre DAZN et la Pro League a fait l'effet d'une bombe ce mardi, après l'échec des négociations avec les télécoms.

C'est un véritable séisme dans le football belge. Ce mardi matin, l'annonce de la rupture du contrat entre DAZN et la Pro League a fait l'effet d'une bombe, après l'échec des négociations avec les télécoms.

Dans la foulée, DAZN a envoyé un mail à ses abonnés, dans lequel il a assuré être toujours en contact avec la Pro League afin de tenter de diminuer l'impact de la nouvelle, tout en assurant rester "supporter du football belge."

Le ministre de la Protection des consommateurs s'exprime sur le cas DAZN

Le ministre de la Protection des consommateurs, Rob Beenders (VOORUIT), n'a pas tardé à se saisir du dossier. Il a exprimé son opinion au micro de VTM Nieuws (cité par Het Laatste Nieuws), et elle est très claire : il veut que les supporters soient remboursés.

"J'ai effectivement lu que DAZN avait résilié son contrat avec la Pro League. Cela signifie qu'aucun match ne pourrait être diffusé ce week-end et que l'écran noir pourrait se prolonger dans les semaines à suivre, laissant tous les abonnés dans l'incertitude."

"Ces personnes ont un abonnement séparé, généralement uniquement pour regarder du football. S'il s'avère qu'elles ne peuvent plus le faire et qu'elles obtiennent un écran noir, elles devraient être remboursées", a-t-il conclu.