"On soutient le football belge" : le message de DAZN à ses abonnés après la fin de contrat avec la Pro League

Photo: © photonews

Le contrat entre DAZN et la Pro League a pris fin. Une catastrophe pour notre championnat, alors que la 16e journée doit débuter dès ce vendredi par un duel entre Malines et le Standard.

Pourra-t-on regarder la Jupiler Pro League ailleurs qu'au stade ce week-end ? C'est la question que tout le monde se pose ce mardi, depuis l'annonce de la fin de contrat entre DAZN et la Pro League. Dans la foulée de cette annonce, le diffuseur a envoyé un message à l'ensemble de ses abonnés afin d'expliquer la situation.

Le message de DAZN à ses abonnés

"Bonjour,

DAZN est depuis 2020 le fier partenaire de diffusion de la Pro League et a, depuis lors, permis aux fans de vivre le meilleur des émotions du football belge.

Vous avez peut-être récemment lu dans la presse que DAZN était en discussion avec la Pro League concernant le nouveau contrat de droits de diffusion à partir de 2025.

Malgré ces discussions au cours desquelles DAZN a tenté de manière constructive de trouver une solution, l'accord entre DAZN et la Pro League a pris fin.

Nous voulions vous informer personnellement de cette évolution, tout en vous assurant que DAZN demande conseil à la Pro League sur la manière de limiter l’impact pour vous, en tant que fan de football.

Il est essentiel pour nous que chaque fan soit informé individuellement, le plus tôt possible, de l’impact que cette situation pourrait avoir pour lui ou pour elle.

Dès que la situation sera davantage clarifiée, nous vous contacterons avec toutes les informations nécessaires.

DAZN a toujours été un fervent soutien du football belge et continuera à l’être.

Merci pour votre fidélité, votre soutien et votre enthousiasme !

Cordialement,

L’équipe DAZN"

