La FIFA a tranché : Cristiano Ronaldo sait enfin s'il pourra disputer le début de la Coupe du monde 2026

Exclu face à l'Irlande, Cristiano Ronaldo aurait pu être sanctionné lourdement jusqu'à manquer le début de la Coupe du monde 2026. Le verdict est tombé ce mardi le concernant.

Pour rappel, le buteur avait été expulsé suite à un coup de coude sur le défenseur irlandais Dara O'Shea. Il risquait alors une lourde sanction. Mais il n'en sera finalement rien.

La FIFA a rendu son verdict ce mercredi. Le joueur écope d'une suspension d'un match ferme et de deux avec sursis. Son match de suspension ferme a déjà été purgé contre l'Arménie, où son équipe s'était imposée 9-1 et avait validé sa qualification pour le prochain Mondial.

Le communiqué de la FIFA

"Conformément à l’article 27 du code disciplinaire de la FIFA, l’exécution des deux matchs restants a été suspendue pour une période de sursis d’un an", précise la FIFA dans un communiqué.

"Si Cristiano Ronaldo commet une autre infraction de nature et de gravité similaires pendant la période de sursis, la suspension prévue dans la décision disciplinaire sera automatiquement révoquée et les deux matchs restants devront être purgés immédiatement lors des prochains matchs officiels."

Cristiano Ronaldo pourra donc bel et bien débuter la Coupe du monde 2026 dès le début. Une nouvelle qui devrait ravir l'ancien sélectionneur des Diables Rouges Roberto Martínez, qui devrait très certainement compter sur lui lors du prochain Mondial.