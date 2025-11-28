"D'ici 1 an ou 2, je me vois dans un bon club du top" : Adem Zorgane de nouveau très clair sur ses ambitions

Adem Zorgane reste très clair : il voit l'Union Saint-Gilloise comme un tremplin pour évoluer dans un plus grand club.

Le milieu algérien s'est de nouveau exprimé à ce sujet cette semaine au micro du Belang van Limburg. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a été clair.

"J'ai été très clair dès mon arrivée. Je ne compte pas rester ici trois ou quatre saisons. D'ici un an ou deux, je me vois dans un bon club de Bundesliga, de Ligue 1 ou de Premier League," raconte le joueur de l'Union Saint-Gilloise.

Une déclaration qui ne passe pas inaperçue auprès des nombreux supporters. Ceux-ci parlent d'un manque d'humilité et de respect pour son équipe actuelle.

Adem Zorgane avait rejoint l'Union l'été dernier

L'Algérien était arrivé en terre bruxelloise l'été dernier après un passage long de quatre années au Sporting de Charleroi. Déjà quand il était chez les Zèbres, il déclarait vouloir jouer plus haut. Une chose est certaine, on ne peut pas lui reprocher de manquer d'ambitions.

En ce début de saison, il est en tout cas performant. Ce mardi en Ligue des champions contre Galatasaray, il a été homme du match et passeur décisif dans la victoire de son équipe 0-1. Ce dimanche soir, les Unionistes se déplacent au Lotto Park dans un derby qui promet. Une occasion pour Adem Zorgane d'encore montrer ce dont il est capable face à l'un des plus grands clubs belges.