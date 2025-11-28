Senne Lammens n'en revient pas après avoir reçu des compliments d'une légende de Manchester United

Senne Lammens fait l'unanimité en Angleterre. Même Sir Alex Ferguson a récemment encensé le jeune gardien, des compliments dont Lammens a désormais eu écho.

Senne Lammens impressionne à Manchester United, même s’il a subi le week-end dernier sa première défaite en tant que gardien numéro un des Red Devils. Il n’était pas totalement irréprochable sur l’unique but encaissé.

Mais cela n’enlève rien au fait que Manchester United pourra encore beaucoup compter sur le talentueux gardien belge. Récemment, Sir Alex Ferguson a lui aussi évoqué Lammens, le qualifiant d'"extraordinaire".

Senne Lammens réagit aux éloges de Sir Alex Ferguson

Ces déclarations sont désormais arrivées jusqu’au Diable Rouge. "Oui, je l’avais lu quelque part et, honnêtement, j’ai eu du mal à y croire au début", confie-t-il dans le podcast de Ben Foster.

"C’est un nom tellement énorme, surtout dans ce club, donc j’étais un peu surpris. Mais cela m’a vraiment fait très plaisir", poursuit Lammens, toujours aussi humble.

"Je ne l’ai pas encore rencontré, donc j’ai vraiment hâte. Recevoir de tels mots de quelqu’un avec autant d’expérience et un nom aussi important dans ce club… c’est tout simplement très agréable à entendre", conclut l’ancien gardien de l’Antwerp.