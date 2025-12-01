"Je n'ai pas vu un bon match de Romelu Lukaku en jeunes" : Ariel Jacobs surprend

Photo: © photonews

Ariel Jacobs a lancé le tout jeune Romelu Lukaku dès l'âge de 16 ans. Un "prodige" absolu ? Oui et non, se rappelle l'ancien entraîneur du RSC Anderlecht.

De 2007 à 2012, Ariel Jacobs a coaché le RSC Anderlecht et s'est imposé comme l'une des dernières figures marquantes de la période de domination mauve en Jupiler Pro League. Avec 2 titres de champion de Belgique, une Coupe et une Supercoupe, il a plus connu le succès que tous les entraîneurs qui lui ont succédé. 

Et Jacobs a également lancé de nombreux jeunes talents, dont un certain Romelu Lukaku, arrivé en équipe première en 2009. Un phénomène de précocité : "Tout le monde aime à dire aujourd'hui qu'il avait prévu le succès de Romelu dès ses 14 ans, 12 ans, 6 ans, quand il est né... Oui, car au-delà de ses qualités de buteur, il avait cet état d'esprit, voulait apprendre, et frôlait le perfectionnisme", se rappelle Ariel Jacobs dans l'émission En Off de LN24.

Lukaku, très critiqué même avec la réserve d'Anderlecht 

"Mais cela peut aussi être un fardeau, et je crois que ça l'a été pour Romelu à plusieurs moments de sa carrière. Je dois vous dire que concernant Romelu, nous avions en tant que staff l'habitude de voir presque tous les matchs de l'équipe réserve, nous devons en avoir vu 90%", continue l'ex-coach du RSCA.

"Et je crois que je n'ai jamais vu un seul bon match en tant que tel de Romelu avec l'équipe B. Il se faisait déjà très critiquer à l'époque", affirme Jacobs. "Mais quand il s'agissait de marquer un but, il était là, car il avait déjà ce flair". 

Lire aussi… Inquiétude pour les supporters d'Anderlecht : un chouchou sorti blesséOn se rappelle en effet des débuts bruts de décoffrage de Lukaku avec Anderlecht : très puissant physiquement, le jeune attaquant était pointé du doigt pour ses limites techniques, des critiques qui ont persisté de nombreuses années notamment en Premier League et chez les supporters des Diables Rouges. Aujourd'hui, il semble être enfin parvenu à les faire taire... 

