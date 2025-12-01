Le choc hennuyer a fait des dégâts : la RAAL sans son capitaine en Coupe ?

Le choc hennuyer a fait des dégâts : la RAAL sans son capitaine en Coupe ?
Photo: © photonews

Demain soir, la RAAL se rendra au Beerschot dans le cadre de la Coupe de Belgique. Wagane Faye apparaît assez incertain pour la rencontre.

Lors du premier match de Coupe de la saison, gagné à Heist dans des conditions assez délicates, Frédéric Taquin avait fait tourner une grande partie de son onze de base. Demain soir, il devrait y avoir moins de changements au Beerschot.

Les Loups sont conscients que leur adversaire a tout pour leur mener la vie dure au Kiel. Les Anversois n'ont perdu qu'une seule rencontre depuis le début de saison et ont été à l'origine de la seule élimination d'un club de D1A au tour suivant en battant Westerlo.

Mais pour composer son onze de départ, il faut aussi tenir compte de l'état de forme des joueurs. Certains d'entre eux étaient en souffrance au Mambourg. À commencer par Joël Ito (pris de vomissements à la mi-temps et sorti après une heure) ou encore Wagane Faye, touché à la tête et remplacé au repos.

Faye préservé ?

"Il a pris un sale coup. Il avait la tête qui tournait et n'était plus vraiment lui-même. Wagaye est un guerrier, il ne demande jamais pour être remplacé. S'il le fait, c'est qu'il n'est vraiment pas bien", expliquait Frédéric Taquin en conférence de presse.

Les chances de voir le défenseur sénégalais conservé en vue du match important de vendredi contre Dender sont bien réelles. Fidèle capitaine des Loups, Wagane Faye est un pilier de l'équipe, mais Maxence Maisonneuve se tient près pour le remplacer au pied levé, comme il l'a fait au Mambourg.

