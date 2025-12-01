Les stats ont parlé : voici les dix pays qui ont plus de chances que les Diables de remporter le Mondial

Les stats ont parlé : voici les dix pays qui ont plus de chances que les Diables de remporter le Mondial
Photo: © photonews
Les Diables Rouges ont officiellement validé leur ticket pour la Coupe du Monde. Mais aller au bout serait une énorme surprise.

C'est un euphémisme, les Diables Rouges ne sont pas considérés comme de grands favoris pour la Coupe du Monde 2026, à en croire les dernières prévisions des statisticiens d'Opta. Avec seulement 1,9% de chances de remporter le titre mondial, la Belgique est loin de figurer parmi les principaux prétendants.

En comparaison, l'Espagne se place en tête avec 17 % de chances, suivie par la France (14,1 %) et l'Angleterre (11,8 %). L'Argentine (8,7%) et le Brésil (5,6%) sont également considérés comme des menaces plus importantes, tout comme l'Allemagne (7,1%), le Portugal (6,6%), les Pays-Bas (5,2%) et même la Norvège (2,3%) ou la Colombie (2%).

Dix pays devant nous...onze après les barrages ?

Opta accorde également 3,7 % de chances de victoire finale aux pays qui doivent encore passer par les barrages pour atteindre le grand rendez-vous de l'été. Avec, on l'imagine, une bonne part de ce pourcentage allant à l'Italie.

Les attentes réduites constituent une dure réalité pour la Belgique. Après une Coupe du Monde 2022 décevante au Qatar, où les Diables sont tombés dès la phase de groupes, la transition vers la nouvelle génération est une réalité qui occupe plus que jamais Rudi Garcia.

Historiquement, les Diables ont toutefois mieux performé lorsqu'on ne les attendait pas. Et si ne plus être considéré comme favori, ni même comme outsider pouvait enlever un peu de pression ? Mais pour se révéler comme l'une des bonnes surprises du tournoi, il faudra encore resserrer quelques boulons. 

