Mile Svilar reçoit la plus belle récompense de sa carrière... pour la deuxième fois !

Désormais titulaire indiscutable à l'AS Rome, Mile Svilar sort d'une grande saison en Italie et a repris sur les mêmes bases. Ce lundi, le gardien né à Anvers a été élu meilleur gardien de Série A pour la saison dernière.

Formé au Sporting d'Anderlecht, où il n'a jamais porté les couleurs de l'équipe première en match officiel, Mile Svilar a signé à Benfica en 2017, à tout juste 18 ans, pour y terminer sa formation.

Là, il a effectué ses débuts dans le monde professionnel et a joué près de 25 matchs avant de quitter le club en fin de contrat. C'est l'AS Rome qui lui a offert une nouvelle chance en allant le chercher.

En Italie, le gardien serbe né à Anvers est rapidement devenu indiscutable et compte aujourd'hui plus de 100 matchs disputés avec la Louve. Après une entrée difficile dans le monde professionnel, le portier de 26 ans s'y est aujourd'hui bien imposé.

Mile Svilar élu gardien de la saison 2024-2025 en Série A

Devenu indiscutable à l'AS Rome, Mile Svilar a reçu la plus belle distinction individuelle de sa carrière, ce lundi... pour la deuxième fois ! Il a été élu meilleur gardien de la Série A pour la saison 2024-2025, comme ce fut déjà le cas pour la saison 2023-2024.

"Niveau foot, l'année 2025 a été une année de rêve pour moi, car il y a eu des moments plus difficiles, je venais de périodes où je jouais peu, les gens attendaient moins de moi", a-t-il déclaré lors de la cérémonie. Cette saison, Mile Svilar n'a pas quitté les cages de l'AS Rome, que ce soit en Série A ou en Europa League. Arrivé gratuitement, il est aujourd'hui estimé à 25 millions d'euros sur Transfermarkt.