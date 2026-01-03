C'est encore très loin d'être gagné, mais...un Angulo pourrait en cacher un autre à Anderlecht

C'est encore très loin d'être gagné, mais...un Angulo pourrait en cacher un autre à Anderlecht
Photo: © photonews
Deviens fan de Anderlecht! 4316

Anderlecht se montre assez actif sur le marché sud-américain. La direction tiendrait notamment à l'oeil Juan Angulo, un très jeune talent équatorien.

Depuis son arrivée, Olivier Renard a confirmé sa volonté d'investir dans de jeunes talents étrangers présentant une marge de progression. Jouer avec les RSCA Futures en D1B est un argument de poids pour se frotter au football professionnel belge avant de se battre pour une place en équipe première.

Selon le média BolaVip, l'une des pistes des recruteurs du Sporting mènerait à Juan Angulo, un attaquant équatorien de 17 ans qui évolue avec l'équipe U20 d'Independiente del Valle, tout en ayant déjà été appelé à l'entraînement de l'équipe première.

Barcelone prêt à tout

Angulo s'est illustré avec les U17 équatoriens lors d'un tournoi rassemblant les plus grands espoirs de l'Amerique du Sud. Problème, Anderlecht n'est pas le seul à l'y avoir remarqué.

Le FC Barcelone apparaît d'ailleurs en pôle position pour le recruter dans les prochaines semaines, jusqu'à débourser quatre millions d'euros. Le timing n'est pas anodin : Juan Angulo sera majeur dès le 12 janvier, ce qui permettra son transfert en Europe.


Anderlecht a beau s'y prendre de plus en plus tôt pour repérer les jeunes pépites internationales, les grosses cylindrées du continent en font de même. Outre Barcelone, Liverpool et la Real Sociedad seraient également sur les rangs. Le Sporting devra donc jouer des coudes pour attirer un deuxième Angulo.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe de Belgique
Coupe de Belgique Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Anderlecht

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 03/01: Overmeire - Gigot - Kikkenborg

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 03/01: Overmeire - Gigot - Kikkenborg

09:30
Viré après six mois, cette légende de la Pro League a manqué ses débuts comme entraîneur

Viré après six mois, cette légende de la Pro League a manqué ses débuts comme entraîneur

09:30
Jesper Fredberg n'avait pas visé dans le mille : le premier transfert sortant d'Anderlecht se précise

Jesper Fredberg n'avait pas visé dans le mille : le premier transfert sortant d'Anderlecht se précise

07:00
Parti de Belgique pour 8 M€, indésirable aujourd'hui : une belle opportunité pour les clubs de la Pro League

Parti de Belgique pour 8 M€, indésirable aujourd'hui : une belle opportunité pour les clubs de la Pro League

09:00
Grosse affiche pour Tom Saintfiet, beaucoup d'anciens de Pro League : la CAN entre dans le vif du sujet

Grosse affiche pour Tom Saintfiet, beaucoup d'anciens de Pro League : la CAN entre dans le vif du sujet

08:30
À 78 ans, Dick Advocaat vers un nouveau défi après la Coupe du monde ? "Qui voudrait encore de moi ?"

À 78 ans, Dick Advocaat vers un nouveau défi après la Coupe du monde ? "Qui voudrait encore de moi ?"

08:00
L'AC Milan reprend la tête : comment ont presté Alexis Saelemaekers et Koni De Winter ?

L'AC Milan reprend la tête : comment ont presté Alexis Saelemaekers et Koni De Winter ?

07:40
Près de sept millions dépensés mais aucune titularisation : Leko emmène un revenant en stage

Près de sept millions dépensés mais aucune titularisation : Leko emmène un revenant en stage

06:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/01: Batshuayi - Stassin - Raskin

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/01: Batshuayi - Stassin - Raskin

22:00
"J'ai rapidement compris" : l'anecdote marquante de David Hubert sur le tout jeune Kevin De Bruyne

"J'ai rapidement compris" : l'anecdote marquante de David Hubert sur le tout jeune Kevin De Bruyne

23:00
Il aurait même pu retourner en Angleterre : ces autres clubs qui ont tenté le coup pour Christian Benteke

Il aurait même pu retourner en Angleterre : ces autres clubs qui ont tenté le coup pour Christian Benteke

22:30
Officiel : un ancien homme de l'ombre d'Anderlecht nommé directeur sportif de la Juventus

Officiel : un ancien homme de l'ombre d'Anderlecht nommé directeur sportif de la Juventus

20:00
Officiel : Vincent Kompany joue un sale coup à Pep Guardiola et Manchester City

Officiel : Vincent Kompany joue un sale coup à Pep Guardiola et Manchester City

22:00
🎥 Quel sauvetage sur la ligne ! Jeremy Doku proche d'un but de classe mondiale pour son retour

🎥 Quel sauvetage sur la ligne ! Jeremy Doku proche d'un but de classe mondiale pour son retour

21:40
D'Eupen à Glasgow : un ancien bourreau du Standard en super forme aux côtés de Nicolas Raskin

D'Eupen à Glasgow : un ancien bourreau du Standard en super forme aux côtés de Nicolas Raskin

21:20
Ca va bouger en 2026 pour ces Belges... dès cet hiver ?

Ca va bouger en 2026 pour ces Belges... dès cet hiver ?

21:00
Officiel : un an et demi après son grave accident de voiture, Sofiane Kiyine fait son retour en D1 ACFF

Officiel : un an et demi après son grave accident de voiture, Sofiane Kiyine fait son retour en D1 ACFF

20:40
C'est presque bouclé : Anderlecht va laisser partir un jeune talent dans un autre club belge

C'est presque bouclé : Anderlecht va laisser partir un jeune talent dans un autre club belge

19:00
2
Sa fin de contrat en fait une cible privilégiée : l'Union sur la piste d'un ailier de Pro League

Sa fin de contrat en fait une cible privilégiée : l'Union sur la piste d'un ailier de Pro League

20:20
Malgré sa blessure, Mario Stroeykens pourrait toujours quitter Anderlecht en janvier

Malgré sa blessure, Mario Stroeykens pourrait toujours quitter Anderlecht en janvier

17:30
De retour là où tout a commencé : Igor De Camargo va retrouver un banc de touche en Belgique !

De retour là où tout a commencé : Igor De Camargo va retrouver un banc de touche en Belgique !

19:21
L'Union rêve du nouveau Undav : qui est Mateo Biondic ?

L'Union rêve du nouveau Undav : qui est Mateo Biondic ?

18:40
Critiqué en Belgique, Leandro Trossard est adoubé par Mikel Arteta à Arsenal : "Il crée des moments magiques"

Critiqué en Belgique, Leandro Trossard est adoubé par Mikel Arteta à Arsenal : "Il crée des moments magiques"

18:20
Marc Brys encore piqué par son successeur au Cameroun : "Comment pouvez-vous contester Eto'o ?"

Marc Brys encore piqué par son successeur au Cameroun : "Comment pouvez-vous contester Eto'o ?"

18:00
Le premier beau coup du mercato ? Le Club de Bruges vise un joueur... de l'Atlético de Madrid

Le premier beau coup du mercato ? Le Club de Bruges vise un joueur... de l'Atlético de Madrid

17:00
Ce candidat au top 6 perd deux joueurs pour deux mois... dont son capitaine

Ce candidat au top 6 perd deux joueurs pour deux mois... dont son capitaine

16:30
C'est presque fait : nouveau transfert "made in Union", qui va chercher un joueur de D4 !

C'est presque fait : nouveau transfert "made in Union", qui va chercher un joueur de D4 !

16:00
Le grand nettoyage d'Anderlecht : pour recruter, certains de ces joueurs devront partir

Le grand nettoyage d'Anderlecht : pour recruter, certains de ces joueurs devront partir

11:40
Christian Benteke, le choix des adieux forcés aux Diables Rouges

Christian Benteke, le choix des adieux forcés aux Diables Rouges

15:40
Après le renvoi de Frédéric Frans, le RWDM a choisi son entraîneur pour la fin de saison

Après le renvoi de Frédéric Frans, le RWDM a choisi son entraîneur pour la fin de saison

15:20
Ancien grand espoir du football belge, Luca Oyen va quitter Genk par la petite porte

Ancien grand espoir du football belge, Luca Oyen va quitter Genk par la petite porte

15:00
Charles De Ketelaere, inefficace mais soutenu : l'Atalanta a besoin de lui... et les Diables aussi

Charles De Ketelaere, inefficace mais soutenu : l'Atalanta a besoin de lui... et les Diables aussi

14:30
Noah Fernandez ne sera pas seul : deux autres Belges repris pour le stage du PSV

Noah Fernandez ne sera pas seul : deux autres Belges repris pour le stage du PSV

14:00
Officiel : déjà confirmé par Frédéric Taquin, le premier départ de la RAAL est acté

Officiel : déjà confirmé par Frédéric Taquin, le premier départ de la RAAL est acté

13:30
Un coup dans l'eau pour l'Antwerp : un départ à prévoir après... seulement 4 petits matchs

Un coup dans l'eau pour l'Antwerp : un départ à prévoir après... seulement 4 petits matchs

13:00
L'Espagne à la mode, l'Union reste à Bruxelles : où partent les clubs de Pro League pour leur stage hivernal

L'Espagne à la mode, l'Union reste à Bruxelles : où partent les clubs de Pro League pour leur stage hivernal

12:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 20
KRC Genk KRC Genk 3-5 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 Union SG Union SG
Standard Standard 1-2 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 OH Louvain OH Louvain
KV Malines KV Malines 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Gantoise La Gantoise 2-0 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved