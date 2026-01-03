C'est encore très loin d'être gagné, mais...un Angulo pourrait en cacher un autre à Anderlecht

Anderlecht se montre assez actif sur le marché sud-américain. La direction tiendrait notamment à l'oeil Juan Angulo, un très jeune talent équatorien.

Depuis son arrivée, Olivier Renard a confirmé sa volonté d'investir dans de jeunes talents étrangers présentant une marge de progression. Jouer avec les RSCA Futures en D1B est un argument de poids pour se frotter au football professionnel belge avant de se battre pour une place en équipe première.

Selon le média BolaVip, l'une des pistes des recruteurs du Sporting mènerait à Juan Angulo, un attaquant équatorien de 17 ans qui évolue avec l'équipe U20 d'Independiente del Valle, tout en ayant déjà été appelé à l'entraînement de l'équipe première.

Barcelone prêt à tout

Angulo s'est illustré avec les U17 équatoriens lors d'un tournoi rassemblant les plus grands espoirs de l'Amerique du Sud. Problème, Anderlecht n'est pas le seul à l'y avoir remarqué.

Le FC Barcelone apparaît d'ailleurs en pôle position pour le recruter dans les prochaines semaines, jusqu'à débourser quatre millions d'euros. Le timing n'est pas anodin : Juan Angulo sera majeur dès le 12 janvier, ce qui permettra son transfert en Europe.



Anderlecht a beau s'y prendre de plus en plus tôt pour repérer les jeunes pépites internationales, les grosses cylindrées du continent en font de même. Outre Barcelone, Liverpool et la Real Sociedad seraient également sur les rangs. Le Sporting devra donc jouer des coudes pour attirer un deuxième Angulo.