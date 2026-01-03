Jesper Fredberg n'avait pas visé dans le mille : le premier transfert sortant d'Anderlecht se précise

Mads Kikkenborg joue les utilités à Anderlecht. Il pourrait s'en aller dès cet hiver, malgré un contrat jusqu'en juin 2028.

Acheté pour 1,30 million au club danois de Lyngby, Mads Kikkenborg n'a jamais semblé en mesure d'assurer la succession de son compatriote Kasper Schmeichel à Anderlecht. Brian Riemer ne l'a que très peu utilisé, lui préférant Colin Coosemans, plus rassurant pour la défense après toutes ces années passées dans l'ombre.

David Hubert et Besnik Hasi ont fait de même : cette saison, Kikkenborg n'a ainsi joué qu'un seul match, c'était en Coupe de Belgique contre Ninove. Le gardien est encore lié au Sporting pour deux ans et demi. Mais tout indique qu'il ne restera pas jusqu'à la fin de son contrat.

Un horizon bouché à Neerpede

Selon le journaliste norvégien Stian André De Wahl, Kikkenborg pourrait se relancer à Molde, dixième de la dernière saison d'Eliteserien norvégienne. Le club négocierait avec les dirigeants bruxellois depuis plusieurs semaines.

Un transfert serait attendu dans les prochains jours, pour que le joueur puisse s'intégrer à sa nouvelle équipe durant l'intersaison (le championnat norvégien se tient de mars à novembre pour éviter le plus gros de l'hiver).



Si cela se confirme, Mads Kikkenborg quitterait Anderlecht au bout de deux ans, avec seulement cinq matchs disputés au compteur. Cela pousserait également le Sporting à devoir se trouver un deuxième gardien.