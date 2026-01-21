La décision est tombée : voici combien de matches Joël Ordóñez manquera suite à son carton rouge

La décision est tombée : voici combien de matches Joël Ordóñez manquera suite à son carton rouge
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Le Comité disciplinaire a rendu sa décision concernant le carton rouge de Joël Ordóñez de vendredi dernier. Le joueur est suspendu pour deux matches sous réserve d'un appel.

Il a été exclu lors du match entre le Club de Bruges et la RAAL La Louvière (2-3). Un rouge a été brandi après que Jerry Afriyie, parti seul vers le but, a été stoppé par Joël Ordóñez. Il aura tout de même fallu une vérification de la VAR. Initialement, un jaune avait été brandi.

Le Club de Bruges a fait valoir que plusieurs observateurs estimaient qu’une faute avait été commise au préalable sur le défenseur. Le club a également souligné que, selon lui, le VAR n’avait pas corrigé une erreur manifeste. Les Blauw en Zwart ont en outre fait référence à une décision antérieure du même VAR lors du match entre Anderlecht et La Gantoise en Coupe de Belgique.

Le Comité disciplinaire n’a pas suivi ce raisonnement. "Un joueur victime d’une faute ne reçoit en aucun cas un blanc-seing pour en commettre une à son tour", a-t-il indiqué, précisant ainsi que la faute d’Ordonez devait être évaluée indépendamment.

Bruges peut encore faire appel

La sanction totale s’élève donc à deux matches. La décision s’inscrit dans la procédure standard du Comité disciplinaire, qui a examiné séparément les différents éléments du dossier. Si Bruges ne fait pas appel, il manquera donc le match de ce samedi contre Zulte Waregem, mais surtout celui face à l’Union Saint-Gilloise la semaine suivante.

Lire aussi… Romeo Vermant au Mondial 2026 ? "Je prendrais soit lui, soit Batshuayi"
Les arguments du club concernant l’intervention du VAR n’ont pas été retenus. Le Comité disciplinaire a insisté sur le fait que l’évaluation de la phase en question est est indépendante des débats précédents autour de l’arbitrage.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
RAAL La Louvière
Joel Ordonez

Plus de news

Romeo Vermant au Mondial 2026 ? "Je prendrais soit lui, soit Batshuayi"

Romeo Vermant au Mondial 2026 ? "Je prendrais soit lui, soit Batshuayi"

12:20
1
Même en battant l'OM, Bruges ferait moins bien que la saison passée... et devrait croiser les doigts

Même en battant l'OM, Bruges ferait moins bien que la saison passée... et devrait croiser les doigts

11:40
Le jeune Français de Bruges, Mamadou Diakhon, enfin lancé ? "Il a montré qu'il pouvait devenir un joueur clé"

Le jeune Français de Bruges, Mamadou Diakhon, enfin lancé ? "Il a montré qu'il pouvait devenir un joueur clé"

11:20
Romeo Vermant évoque une potentielle participation au Mondial 2026 : "Je pense qu'il y a une réelle chance"

Romeo Vermant évoque une potentielle participation au Mondial 2026 : "Je pense qu'il y a une réelle chance"

12:40
Il célèbre "à la Messi" face à Bruges alors que son équipe... est largement menée

Il célèbre "à la Messi" face à Bruges alors que son équipe... est largement menée

10:00
Mille vies en une : Robert Dekeyser, le seul joueur passé par l'Union et le Bayern, ovni méconnu du foot belge

Mille vies en une : Robert Dekeyser, le seul joueur passé par l'Union et le Bayern, ovni méconnu du foot belge

13:20
Le retour du Club de Bruges en Belgique en provenance du Kazakhstan ne s'est pas passé comme prévu

Le retour du Club de Bruges en Belgique en provenance du Kazakhstan ne s'est pas passé comme prévu

08:00
"C'était un grand défi" : Ivan Leko soulagé après la victoire de Bruges contre le Kairat

"C'était un grand défi" : Ivan Leko soulagé après la victoire de Bruges contre le Kairat

07:40
1
Pourquoi Radja Nainggolan a finalement craqué pour le Patro Eisden

Pourquoi Radja Nainggolan a finalement craqué pour le Patro Eisden

13:00
"C'est un beau cap, mais..." : Hans Vanaken fait le point après la victoire du Club de Bruges face au Kairat

"C'est un beau cap, mais..." : Hans Vanaken fait le point après la victoire du Club de Bruges face au Kairat

20:40
Plusieurs dilemmes pour Hubert, Kompany déforcé à droite : les compositions probables de Bayern - Union

Plusieurs dilemmes pour Hubert, Kompany déforcé à droite : les compositions probables de Bayern - Union

10:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 21/01: ter Stegen

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 21/01: ter Stegen

09:30
"Je pense que c'est normal" : Thibaut Courtois réagit aux critiques des supporters

"Je pense que c'est normal" : Thibaut Courtois réagit aux critiques des supporters

10:20
Domenico Tedesco surprend avec une idée originale : un coup de génie ?

Domenico Tedesco surprend avec une idée originale : un coup de génie ?

11:00
1
"On n'est pas aveugles à ce qui s'est passé" : Romeo Vermant met les choses au clair après le succès de Bruges

"On n'est pas aveugles à ce qui s'est passé" : Romeo Vermant met les choses au clair après le succès de Bruges

19:00
1
OFFICIEL : une star du FC Barcelone rejoint Axel Witsel à Girona

OFFICIEL : une star du FC Barcelone rejoint Axel Witsel à Girona

09:30
Le Club de Bruges fait le boulot contre le Kairat et peut encore rêver d'une qualification pour les barrages

Le Club de Bruges fait le boulot contre le Kairat et peut encore rêver d'une qualification pour les barrages

18:24
Le Sporting surprend le PSG : Zeno Debast et ses coéquipiers pourraient créer la surprise mercredi prochain

Le Sporting surprend le PSG : Zeno Debast et ses coéquipiers pourraient créer la surprise mercredi prochain

09:00
Plus à un miracle près : les cinq raisons de croire à un exploit monumental de l'Union à Munich

Plus à un miracle près : les cinq raisons de croire à un exploit monumental de l'Union à Munich

08:20
2
Sébastien Pocognoli sur la sellette à Monaco ? La réponse claire de l'entraîneur belge

Sébastien Pocognoli sur la sellette à Monaco ? La réponse claire de l'entraîneur belge

08:40
2
"L'Union ? J'ai beaucoup plus de sympathie pour eux que pour le Club de Bruges ou le Standard"

"L'Union ? J'ai beaucoup plus de sympathie pour eux que pour le Club de Bruges ou le Standard"

07:20
Anderlecht l'a laissé partir... et Manchester United frappe à la porte

Anderlecht l'a laissé partir... et Manchester United frappe à la porte

07:00
Leandro Trossard et Arsenal font tomber l'Inter en Ligue des champions

Leandro Trossard et Arsenal font tomber l'Inter en Ligue des champions

06:40
La bataille commence : Anderlecht et La Gantoise visent le même buteur

La bataille commence : Anderlecht et La Gantoise visent le même buteur

06:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 20/01: Glatzel - Ruiz-Atil - Tytens

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 20/01: Glatzel - Ruiz-Atil - Tytens

22:20
De plus en plus de doute : l'AS Monaco de Sébastien Pocognoli se fait gifler par le Real Madrid

De plus en plus de doute : l'AS Monaco de Sébastien Pocognoli se fait gifler par le Real Madrid

23:15
3
Ivan Leko déjà en danger au Club de Bruges ?

Ivan Leko déjà en danger au Club de Bruges ?

14:30
Colin Coosemans s'est-il tiré une balle dans le pied ? Olivier Renard ne compte pas s'arrêter là

Colin Coosemans s'est-il tiré une balle dans le pied ? Olivier Renard ne compte pas s'arrêter là

22:40
1
Un retour à Anderlecht avec Romelu Lukaku ? Youri Tielemans répond clairement

Un retour à Anderlecht avec Romelu Lukaku ? Youri Tielemans répond clairement

23:00
Anderlecht prêt à vendre Nathan De Cat... mais sous des conditions très strictes

Anderlecht prêt à vendre Nathan De Cat... mais sous des conditions très strictes

22:00
1
Bonne nouvelle pour Kevin De Bruyne : Naples annonce une date de retour

Bonne nouvelle pour Kevin De Bruyne : Naples annonce une date de retour

21:40
La RAAL La Louvière ne réinscrira pas son équipe U23 en D3 ACFF la saison prochaine et détaille ses raisons

La RAAL La Louvière ne réinscrira pas son équipe U23 en D3 ACFF la saison prochaine et détaille ses raisons

17:30
"C'est difficile à accepter" : Casper Nielsen donne de ses nouvelles après sa grosse blessure

"C'est difficile à accepter" : Casper Nielsen donne de ses nouvelles après sa grosse blessure

21:20
Olivier Renard prépare un nouveau coup : Anderlecht sur la piste d'un attaquant de Bundesliga

Olivier Renard prépare un nouveau coup : Anderlecht sur la piste d'un attaquant de Bundesliga

22:20
1
Un ancien de La Gantoise humilie Manchester City en Ligue des Champions

Un ancien de La Gantoise humilie Manchester City en Ligue des Champions

21:10
L'infirmerie du Standard va enfin se vider : les dernières nouvelles sur les blessures chez les Rouches

L'infirmerie du Standard va enfin se vider : les dernières nouvelles sur les blessures chez les Rouches

20:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 21
FC Bruges FC Bruges 2-3 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 0-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Union SG Union SG 1-0 KV Malines KV Malines
La Gantoise La Gantoise 4-2 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 2-0 Standard Standard
STVV STVV 1-0 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved