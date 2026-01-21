La décision est tombée : voici combien de matches Joël Ordóñez manquera suite à son carton rouge

Le Comité disciplinaire a rendu sa décision concernant le carton rouge de Joël Ordóñez de vendredi dernier. Le joueur est suspendu pour deux matches sous réserve d'un appel.

Il a été exclu lors du match entre le Club de Bruges et la RAAL La Louvière (2-3). Un rouge a été brandi après que Jerry Afriyie, parti seul vers le but, a été stoppé par Joël Ordóñez. Il aura tout de même fallu une vérification de la VAR. Initialement, un jaune avait été brandi.

Le Club de Bruges a fait valoir que plusieurs observateurs estimaient qu’une faute avait été commise au préalable sur le défenseur. Le club a également souligné que, selon lui, le VAR n’avait pas corrigé une erreur manifeste. Les Blauw en Zwart ont en outre fait référence à une décision antérieure du même VAR lors du match entre Anderlecht et La Gantoise en Coupe de Belgique.

Le Comité disciplinaire n’a pas suivi ce raisonnement. "Un joueur victime d’une faute ne reçoit en aucun cas un blanc-seing pour en commettre une à son tour", a-t-il indiqué, précisant ainsi que la faute d’Ordonez devait être évaluée indépendamment.

Bruges peut encore faire appel

La sanction totale s’élève donc à deux matches. La décision s’inscrit dans la procédure standard du Comité disciplinaire, qui a examiné séparément les différents éléments du dossier. Si Bruges ne fait pas appel, il manquera donc le match de ce samedi contre Zulte Waregem, mais surtout celui face à l’Union Saint-Gilloise la semaine suivante.

Lire aussi… Romeo Vermant au Mondial 2026 ? "Je prendrais soit lui, soit Batshuayi"›

Les arguments du club concernant l’intervention du VAR n’ont pas été retenus. Le Comité disciplinaire a insisté sur le fait que l’évaluation de la phase en question est est indépendante des débats précédents autour de l’arbitrage.