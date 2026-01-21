OFFICIEL : Anderlecht recrute un nouveau buteur

Danylo Sikan est officiellement un joueur d'Anderlecht. Le club bruxellois a annoncé la nouvelle dans un communiqué et sur ses réseaux sociaux ce mercredi en début d'après-midi.

Danylo Sikan rejoint Anderlecht en provenance de Trabzonspor. Le buteur de 24 ans signe dans le club le plus titré du pays pour quatre millions d'euros, avec un contrat s'étendant jusqu’au 30 juin 2030.

L’Ukrainien arrive après un passage d’un an en Turquie. Il avait rejoint le club à la mi-saison dernière. Mais malheureusement pour lui, tout ne s’est pas passé comme prévu. Cette saison, il n’a pas eu énormément de temps de jeu. Depuis le début de l’exercice, il a pris part à 16 matchs toutes compétitions confondues pour 441 minutes de jeu. Au total, il a planté quatre buts et délivré une passe décisive.

Les mots d'Olivier Renard à propos de Danylo Sikan

"À 24 ans, Danylo est un joueur qui a déjà beaucoup d’expérience dans les championnats ukrainien et turc, en Ligue des Champions et en tant qu’international", souligne Olivier Renard. Il dispose d’une bonne technique, s’intègre facilement dans le jeu collectif et sait aussi bien exploiter les espaces.

"De plus, il constitue un excellent point d’appui à l’avant et dispose d’un bon jeu de tête. Il constitue un atout supplémentaire de poids pour notre ligne d’attaque", conclut le directeur sportif.

Le buteur est la deuxième recrue hivernale des Mauves. Justin Heekeren, gardien arrivé en provenance de Schalke pour remplacer Mads Kikkenborg, parti à Molde, avait également été annoncé comme nouveau joueur d’Anderlecht ce mardi.