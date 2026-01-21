OFFICIEL : Didier Lamkel Zé a encore trouvé un nouveau club... à l'autre bout du monde

Didier Lamkel Zé a trouvé un nouveau club. Le Camerounais de 29 ans s'est engagé avec le Kazma SC, actuel cinquième de la Kuwaiti Premier League. La durée de son contrat n'a pas été communiquée.

Didier Lamkel Zé est surtout connu pour ses passages mouvementés en Belgique. Il a auparavant évolué à l’Antwerp FC, à Courtrai et à Saint-Trond, où il a impressionné par son flair et ses qualités techniques, mais aussi parfois par son comportement impulsif.

Le Camerounais traîne une mauvaise réputation dans le football belge. Son talent a souvent été éclipsé par des incidents en dehors du terrain et des passages de courte durée dans plusieurs clubs.

Didier Lamkel Zé s’engage avec le Kazma SC au Koweït

Récemment, Lamkel Zé était encore sans club. Ces six derniers mois, il évoluait en Chine au QD Hainiu, mais l’aventure a été de courte durée. Précédemment, il était également passé par la Turquie, le Maroc, la France, la Russie et la Slovaquie.

En Belgique, il a laissé derrière lui aussi bien de beaux souvenirs que des controverses. À l’Antwerp et à Courtrai, il a démontré sa technique et son sens du but, tandis que son passage à Saint-Trond a été marqué par des prestations irrégulières.

Avec ce transfert vers le Koweït, Lamkel Zé entame un nouveau chapitre de sa carrière. Au Kazma SC, il espère retrouver de la stabilité, du rythme et laisser parler son talent sur le terrain… même si la question de la durée reste toujours en suspens.



