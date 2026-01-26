Très bonne nouvelle pour un talent prêté par le Standard de Liège

Tom Poitoux avait été envoyé en prêt au MVV Maastricht cette saison pour y obtenir du temps de jeu. Mais dès son arrivée aux Pays-Bas, il s'était occasionné une grave blessure.

La saison passée, Tom Poitoux (20 ans) était un titulaire régulier avec le SL 16, en plus de prendre place à l'occasion sur le banc de l'équipe A en tant que troisième gardien. Mais cette saison, il a opté pour un prêt à l'étranger.

Poitoux a ainsi été envoyé au MVV Maastricht - somme toute, pas bien loin de Liège - pour y obtenir du temps de jeu avec l'équipe A. Malheureusement, dès son arrivée, il s'est occasionné une très grave blessure : une rupture des ligaments croisés.

Poitoux de retour avec le MVV Maastricht

Autant dire que le jeune talent liégeois n'a pas encore eu l'opportunité de jouer sous les couleurs de Maastricht. Heureusement pour lui, l'année 2026 pourrait bien commencer de bien meilleure façon, puisque Tom Poitoux devrait bientôt faire son retour.

Via ses réseaux, Poitoux a en effet annoncé qu'il avait fait son retour à l'entraînement collectif. S'il est en manque de rythme, rien ne devrait en tout cas l'empêcher d'être repris avec le MVV Maastricht à très court terme.



Tom Poitoux n'a pas encore eu l'opportunité de jouer en équipe A avec le Standard. Il a disputé 34 matchs avec le SL16, en Challenger Pro League comme en D1 ACFF.