Zulte Waregem tient son nouveau défenseur central

Zulte Waregem poursuit activement son mercato hivernal. Lundi soir, l'Essevee a de nouveau présenté un jeune renfort, cette fois en provenance du Sénégal.

Zulte Waregem frappe fort sur le mercato hivernal. Lundi soir, le club a encore présenté une nouvelle recrue. Cette fois en provenance du Sénégal.

Le jeune Mouhamadou Sall, âgé de 18 ans, a en effet apposé sa signature sur un contrat de 2 ans et demi et bénéficie aussi d'une option pour deux années supplémentaires. Sall est un défenseur central sénégalais qui peut aussi évoluer comme milieu défensif.

Zulte Waregem va chercher un jeune talent défensif au Sénégal

Il vient de l'Espoirs de Guédiawaye, dans son pays natal. Sall a réagi avec enthousiasme auprès des médias du club à son transfert. "Dès le premier instant, j'ai eu un sentiment très positif envers ce club", déclare-t-il.

"Essevee m'a présenté un plan d'avenir clair et réaliste, et cela m'a tout de suite donné une très bonne impression. Je n'ai qu'une hâte: poursuivre ma carrière à Zulte Waregem et aider le club sur le terrain."



Davy De fauw et la cellule sportive sont également heureux. "Mouhamadou est un défenseur moderne avec énormément de potentiel. Le jeune Sénégalais a effectué une période d'essai au sein de notre effectif A et a reçu une évaluation positive en conséquence. Nous sommes donc très heureux que Sall ait finalement choisi notre projet pour franchir les prochaines étapes de sa carrière."