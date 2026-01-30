"L'idée lui a traversé l'esprit" : son père confirme, un Diable Rouge a failli revenir au Standard de Liège

Diego Moreira aurait pu retourner au Standard de Liège après son passage à Chelsea en 2023. Le Diable Rouge hésitait beaucoup selon son père.

Diego Moreira connaît (très) bien le Standard de Liège. Avant de partir terminer sa formation à Benfica, le Diable Rouge est passé par le centre de formation du club. Il a quitté la Belgique à 16 ans pour tenter sa chance au Portugal.

Après trois saisons à Benfica, il avait rejoint Chelsea. Mais son histoire aurait pu prendre un autre tournant. Dans une interview accordée au journal Le Soir, son père Almani Moreira, ancien joueur du Standard, a révélé que son fils avait pensé à un retour en Belgique.

Un retour au Standard ?

Lors de son départ de Chelsea à l'été 2024, Diego avait ouvert la porte à un retour aux sources. "Quand il a fallu quitter Chelsea, il m'a demandé si un retour au Standard ne pouvait pas être une solution. L'idée lui a traversé l'esprit", confie son père.

Pour Almani, Diego a fait preuve d'une grande maturité en choisissant de continuer à progresser à Strasbourg : "Il m'a dit : Papa, je veux rester encore une saison pour faire mieux." Son père est convaincu qu'un retour se fera tôt ou tard. "Je pense qu'il reviendra un jour, pas juste pour dire de revenir mais bien pour tout donner et aider le club."



Sa valeur marchande a grimpé à 18 millions d'euros grâce à ses performances en Ligue 1. Son père préfère rester prudent pour le moment : "On ne sait jamais ce que nous réserve l'avenir mais Diego est attaché au Standard. Mais avant ça, laissons-le profiter de sa carrière."