Une destination paraît évidente pour Frédéric Taquin après son départ de la RAAL

Ce vendredi, coup de tonnerre en provenance de La Louvière. La RAAL et Frédéric Taquin ont pris la décision de se séparer, après neuf ans de collaboration.

Il était le coach de notre D1A avec... le plus d'ancienneté sur son banc : Frédéric Taquin et la RAAL, c'est une histoire qui durait 9 ans, depuis la D3 ACFF et le début du projet un peu fou de Salvatore Curaba. Taquin a ramené les Loups en Jupiler Pro League à la sueur de son front, et réussi sa mission maintien cette saison, même si les dernières semaines auront été très compliquées.

Cependant, cette fin de parcours, on la sentait venir. On peut le dire : depuis quelques mois, en réalité depuis la fin de la phase classique, quelque chose semble s'être cassé à la RAAL. Est-ce depuis le départ de David Verwilghen ? Depuis celui de Nicolas Frutos ? Le maintien quasi-assuré en raison de la situation quasi-désespérée de Dender a-t-elle poussé les Loups à baisser leur garde ? Le message de Taquin avait-il du mal à passer au sein du vestiaire ? Tant de points d'interrogation.

La RAAL va devoir se réinventer cet été, et Taquin aussi

Mais le constat est là : après les départs de Verwilghen et Frutos, et aussi après certains propos peu habituels qu'il a pu tenir en conférence de presse, ce départ de Taquin n'est pas aussi surprenant qu'on pourrait le croire. Nous l'écrivions il n'y a pas si longtemps : si les défaites et le manque d'âme en Playoffs n'ont pas de vraies conséquences, elles laissent augurer d'un besoin urgent de se réinventer et de remettre le bateau à flots, sous peine de vivre une saison 26-27 "à la Dender".

Frédéric Taquin, après neuf ans, a vécu une saison mi-figue mi-raisin. Lui qui a été habitué à dominer ses adversaires et à enchaîner les promotions a dû apprendre à gérer une équipe largement inférieure au reste de la division, incapable d'imposer son jeu. On a pu voir par moments son côté rassembleur, combattif ; mais le "coach" Taquin, cette saison, a dû laisser place au bosseur. A-t-il vraiment l'impression de s'être frotté aux autres entraîneurs de D1A, ou achève-t-il sa première saison dans l'élite avec un sentiment de frustration ?





Frédéric Taquin coach du Sporting Charleroi ?

Ce qu'on ne peut pas lui enlever, et Toni Turi ne dit rien d'autre dans les colonnes de Sudinfo au moment d'expliquer la décision louviéroise, c'est que Frédéric Taquin a mené sa mission à bien. Il a maintenu les Loups, ce qui était crucial pour que le projet garde le cap ; un stade comme l'Easi Arena en D1B, cela aurait eu beaucoup moins de gueule.

Reste maintenant à savoir ce que va faire Taquin. Tout le monde a déjà fait le raccourci : le Sporting Charleroi, qui avait confirmé Hans Cornelis à l'époque alors qu'on y citait déjà le coach des Loups, se cherche depuis - à nouveau - un entraîneur. Frédéric Taquin est un Carolo dans l'âme : il ne s'en est jamais caché, "son" club, c'est le RCSC.

L'arrivée de Nicolas Frutos au Mambourg au poste de directeur sportif des Zèbres était déjà un argument de poids. Désormais, on ne voit pas vraiment ce qui pourrait empêcher Frédéric Taquin de recevoir sa chance dans un club plus ambitieux que la RAAL, mais malgré tout familial et correspondant à ses valeurs. Une évidence ?