Charleroi s'en sort bien : "Le pire match de nos Playoffs !"

Le Sporting Charleroi a été l'emporter à l'Antwerp et revient à 3 points du Standard, leader. Mais les Zèbres n'ont pas livré un grand match.

Le Sporting Charleroi a été s'imposer sur la plus petite des marges à l'Antwerp, au terme d'un match compliqué. Mais l'important était ailleurs : en allant chercher les trois points au Bosuil, une troisième victoire consécutive dans ces Europe Playoffs, les Zèbres restent en vie et peuvent encore y croire un peu.

Pas question, côté Carolo, de planer malgré la victoire : Mario Kohnen ne cachait pas que le contenu était largement insuffisant à ses yeux. "Ce n'était pas un grand match de football, et certainement le pire de nos Playoffs", estime le coach des Zèbres au micro de DAZN.

"On est malgré tout content d'avoir gagné, nous avons été très efficaces et combattifs", ajoute Mario Kohnen. "Nous avons été costauds, avec une clean-sheet à la clef. Mais il va falloir retrouver notre football contre Westerlo".

Mardochée Nzita "désolé" pour Geoffry Hairemans

Le tournant du match, c'est ce penalty, commis par Mardochée Nzita... et manqué par Geoffry Hairemans. Le défenseur carolo était fair-play : "Je suis désolé pour Hairemans car je sais qu'il revient de loin", déclare-t-il au micro de DAZN.

Hairemans a en effet manqué la majeure partie de la saison en raison d'une très lourde blessure. Alors que ce match était l'occasion de son retour sur les terrains, cela s'est mué en grosse déception avec ce tir sur le poteau. "Mais je n'étais pas d'accord avec le penalty ; oui, il y a contact, mais il n'y avait pas faute", estime Mardochée Nzita.



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Désormais, Charleroi est à 3 points du Standard, leader (en attendant le résultat de Genk). Les Zèbres vont devoir continuer à gagner pour espérer aller chercher le ticket pour les barrages face au 4e des Champions Playoffs. Le programme du Sporting Charleroi, c'est d'abord la réception de Westerlo puis OHL, avant de conclure ces playoffs par un choc wallon à Sclessin...