Un binational de plus change de sélection, et pourrait même disputer la Coupe du Monde avec son pays natal

Il avait communiqué son choix il y a de longs mois déjà et semblait de toute façon loin des Diables Rouges. Francis Amuzu a été appelé par le Ghana pour la première fois.

C'est un rêve qui pourrait bien se réaliser pour Francis Amuzu. À 26 ans, l'ailier formé au RSC Anderlecht a été appelé pour la première fois par le Ghana, son pays natal. Il fait partie du groupe de joueurs repris par Carlos Queiroz, nouveau sélectionneur des Black Stars, pour affronter le Mexique en match amical en amont de la Coupe du Monde 2026.

C'est donc un binational de plus, au milieu d'une polémique autour notamment de Jorthy Mokio, qui représentera une autre sélection que celle de la Belgique. Mais le choix de Francis Amuzu avait déjà été communiqué : l'ancien d'Anderlecht ne s'en cachait pas et en 2025, il avait réaffirmé dans les colonnes de La Dernière Heure qu'il rêvait d'une convocation avec le Ghana.

Amuzu à la Coupe du Monde avec Ashimeru ?

Après des débuts compliqués au Brésil, Francis Amuzu a trouvé ses marques avec le Gremio Porto Alegre. Il compte 7 buts en 25 matchs cette saison toutes compétitions confondues, suffisant pour convaincre Queiroz, devenu sélectionneur en avril dernier. Cette sélection n'est cependant pas encore exactement celle qui ira au Mondial : elle affrontera le Mexique lors d'un amical le 22 mai prochain, et est composée de nombreux jeunes talents que Queiroz souhaite voir à l'oeuvre.

Majeed Ashimeru (RAAL) et Joseph Opoku (Zulte Waregem) figurent eux aussi dans cette sélection de 23 noms, qui vont donc essayer de convaincre leur nouveau sélectionneur de les emmener au Mondial. Le Ghana affrontera l'Angleterre, la Croatie et le Panama dans le groupe L.





International Espoir, Amuzu n'a jamais été Diable

Francis Amuzu a longtemps porté les couleurs des équipes nationales belges : né à Accra, il est arrivé très jeune en Belgique avec ses parents. L'ex-Mauve a été international U21 à 14 reprises, jouant aux côtés de garçons comme Loïs Openda, Mike Trésor, Charles De Ketelaere, Wout Faes ou encore Arthur Theate.

Roberto Martinez gardait Amuzu à l'oeil et l'avait intégré à plusieurs présélections, dont la large liste de 54 joueurs qu'il avait effectuée avant la Coupe du Monde 2022. Mais "Ciske" n'a jamais été appelé chez les Diables Rouges et, progressivement, a logiquement perdu tout espoir d'un jour devenir international belge chez les A. Son choix en faveur du Ghana se murmurait dès 2023. Il est désormais concrétisé par une première sélection.

Avant de signer au Brésil à la surprise générale, Francis Amuzu a joué toute sa carrière pour le Sporting d'Anderlecht, où il avait signé en 2015, commençant son parcours en U15. Parfois moqué pour sa maladresse et son manque d'efficacité dans le dernier geste (passe comme but), "Ciske" a tout de même fini par s'imposer comme l'un des chouchous du public et aura disputé 251 matchs pour les Mauve & Blanc, inscrivant 28 buts et délivrant 26 passes décisives. En février 2025, il signait à Gremio, au Brésil, pour la première expérience à l'étranger de sa carrière ; il compte 11 buts en 57 matchs pour le club de Porto Alegre.