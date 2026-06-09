Malgré un but inscrit par un joueur de Pro League, la RDC s'incline en match amical avant d'entamer le Mondial

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Malgré un but inscrit par un joueur de Pro League, la RDC s'incline en match amical avant d'entamer le Mondial
Photo: Andrea Kestali (Lavista)
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La République démocratique du Congo a été battue par le Chili dans son dernier match de préparation avant le Mondial 2026. Les hommes de Sébastien Desabre ont été battus sur le score de 1-2.

Après avoir réalisé un partage sur un score nul et vierge face au Danemark à Sclessin, la semaine dernière, la République démocratique du Congo s'était cette fois déplacée en France, à Orléans, pour prendre part à un dernier match amical avant la Coupe du monde ( à huis clos). 

Malgré une domination de la RDC, les deux équipes sont rentrées aux vestiaires sur un score de 0-0. En seconde période, les Congolais ont été surpris à la 52e minute de jeu suite à une frappe lointaine du latéral gauche chilien Dario Osorio. Avec plusieurs changements, les Léopards ont tenté d'égaliser, mais en vain.

Deux buts en fin de match

Les Chiliens ont doublé la mise à quatre minutes de la fin du temps réglementaire via Matías Sepúlveda sur un coup de pied arrêté. La RDC a très rapidement réduit l'écart après ce deuxième but chilien grâce à une frappe du joueur du KRC Genk Joris Kayembe (88e).

La nation africaine n'est cependant pas parvenue à recoller au score et n'a donc pas remporté un seul match de préparation (un nul et une défaite). La nation débutera son Mondial face au Portugal le mercredi 17 juin à 19h00.

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