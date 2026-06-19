OFFICIEL : une cible du Bayern de Vincent Kompany rejoint le Real Madrid

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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OFFICIEL : une cible du Bayern de Vincent Kompany rejoint le Real Madrid
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Le Bayern Munich de Vincent Kompany le voulait, mais Ibrahima Konaté a finalement choisi le Real Madrid. Libre depuis son départ de Liverpool après cinq ans au club, le défenseur français s'est engagé en Espagne, où il évoluera notamment aux côtés de Thibaut Courtois.

Nicolas Baccus

Ibrahima Konaté a signé au Real Madrid

C'est désormais officiel, Ibrahima Konaté est un joueur du Real Madrid. Le club espagnol a annoncé la nouvelle dans un communiqué publié ce jeudi. "Le Real Madrid et Ibrahima Konaté ont trouvé un accord pour que le défenseur devienne un joueur du Real Madrid pour les quatre prochaines saisons, soit jusqu'au 30 juin 2030", a écrit la formation de la capitale espagnole.

Le défenseur central quitte Liverpool après avoir passé cinq années au club et disputé pas moins de 183 matchs toutes compétitions confondues. Il part libre de tout contrat, celui-ci arrivant à échéance le 30 juin prochain.

Le Bayern Munich de Vincent Kompany le voulait, mais Ibrahima Konaté a choisi le Real Madrid. Libre depuis son départ de Liverpool après cinq ans au club, le défenseur français va s'engager en Espagne aux côtés de Thibaut Courtois.

Ibrahima Konaté se rapproche du Real Madrid. Libre après son départ de Liverpool, le défenseur français aurait trouvé un terrain d'entente avec le club madrilène pour les prochaines saisons. Le Français, qui fait partie des cadres de son équipe nationale, est prêt à relever un nouveau défi après cinq années passées en Angleterre.

Dommage pour le Bayern Munich de Vincent Kompany

Le Real Madrid avance sur ce dossier depuis plusieurs semaines et pourrait obtenir la signature du joueur. Le Bayern Munich s'était renseigné sur la situation du Français. Vincent Kompany appréciait son profil et suivait le dossier de près. Mais ces derniers jours, c'est le Real qui a pris l'avantage. Il aurait pu former une charnière 100% française avec Dayot Upamecano, qui est au club depuis juillet 2021. Il aurait aussi retrouvé un ancien coéquipier de Liverpool, Luis Diaz.

Fabrizio Romano confirme l'information des médias espagnols

C'est le gros bazar à Liverpool en ce moment. Le coach Arne Slot s'est fait virer et Mohamed Salah est parti. Selon le journaliste Fabrizio Romano, Konaté devrait signer un contrat de quatre ans avec le Real Madrid.

Son quatrième club à 27 ans

À 27 ans, Konaté pourrait découvrir un quatrième championnat dans sa carrière. Avant de rejoindre Liverpool en 2021, le défenseur avait évolué en France puis en Allemagne. Sa valeur marchande est aujourd'hui estimée à environ 50 millions d'euros.

Cette saison, l'international français a disputé 51 rencontres toutes compétitions confondues. Au total, il aura porté le maillot des Reds à 183 reprises au cours de son passage à Anfield. Ce transfert se concrétise avant le début de la Coupe du monde. La France (sa sélection) aborde cette compétition avec le statut de favori. 

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