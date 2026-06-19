OFFICIEL : une cible du Bayern de Vincent Kompany rejoint le Real Madrid

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Le Bayern Munich de Vincent Kompany le voulait, mais Ibrahima Konaté a finalement choisi le Real Madrid. Libre depuis son départ de Liverpool après cinq ans au club, le défenseur français s'est engagé en Espagne, où il évoluera notamment aux côtés de Thibaut Courtois.